Судно затонуло в Черном море близ Турции: появились трагические данные об украинцах

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter. "Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", – уточнил он данные.

Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун.

Спасательная операция Hızır Hacısalihoğlu

"Они находятся под должным надзором. В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", – написал украинский дипломат.

Известно, что затонувшее судно вышло из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна.

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

1/2 Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сподіваємось на якнайшвидше одужання постраждалих — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пираты напали на судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, на борту которого находились украинцы.