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Судно затонуло в Черном море близ Турции: появились трагические данные об украинцах

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Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter. "Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", – уточнил он данные.

Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун.

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Спасательная операция

Спасательная операция

Hızır Hacısalihoğlu

"Они находятся под должным надзором. В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", – написал украинский дипломат.

Известно, что затонувшее судно вышло из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пираты напали на судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, на борту которого находились украинцы.

Место
Турция
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