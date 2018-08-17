Один из наиболее почитаемых в "либеральной" среде постинтеллигентов заметил как-то, обращаясь к пораженному, на его взгляд, патерналистской философией плебсу: "У вас ничего не украли. У вас ничего не было". Замечательная фраза в духе Марии-Антуанетты, которая, конечно же, войдет во все учебники русской истории XXI века. Действительно, если что-то и украли, то так, по мелочи – триллион долларов активов в кремлевских общаках в США. За двадцать лет выросло лишенное будущего поколение детей тех, "у кого ничего не украли". И оно только начинает предъявлять свой счет коллективному Путину, пишет Андрей Пионтковский для "Радио свобода".

Сверхзадача сислибовна пике массовых протестов 2011–2012 годов состояла в том, чтобы "возглавить" протестное движение и увести его в безопасное для власти русло (мы должны влиять на власть, а не валить ее), тем самым повысив свою капитализацию внутри совместного с силовиками закрытого акционерного общества "Российская Федерация". Страх остаться наедине со страной без Путина и его опричников оказался у них сильнее, чем неприязнь к своим зарвавшимся бывшим охранникам. Это их власть, которую они создали, которая служит их интересам, к высшей касте которой они принадлежат.

Гламурная фронда, сытая и трусливая, покусывающая руку власти и тут же припадающая к ее сапогу, опущенному на лицо человека, завершила в 2018 году еще один имитационный избирательный цикл и вернулась в системное стойло – конструктивно готовиться к "судьбоносным выборам" 2024 и 2030 годов. Значит, следующая волна протеста, если у страны еще остался коллективный инстинкт самосохранения, окажется не только более массовой, но и будет иметь иную социальную структуру. Этот протест возглавят совсем другие, может быть, очень неприятные "сливкам нации" люди. Но винить им в этом будет некого.

Вторым роковым прегрешением бывшей интеллигенции стало рожденное в ее среде и навязываемое стране неоимперское безумие. Я категорически не согласен с популярным в либерально-гламурной тусовке мифом: 15% продвинутых "сливок нации" противостоят 85% "имперских ватников". Посмотрите на персонажей, ежедневно беснующихся в российских внешнеполитических телешоу. Среди порождающих безумные смыслы "экспертов" все поголовно как раз из той социальной среды, которая мнит себя "сливками нации".

Антизападные и антиамериканские комплексы и страсти бушуют наиболее грозно не в Бирюлеве или Пикалеве, а в тех верхних разреженных слоях "элиты", в которых принято посылать жен рожать в американские клиники, а детей – обучаться в американские университеты. "Сливки нации" собирали свои сокровища не на небе и сундуки с ними хранят не в Северной Корее, Иране или Венесуэле, а все в тех же проклинаемых ими США, за что ненавидят их еще больше.

Агрессивная концепция "русского мира" была настолько откровенно заимствована Кремлем у гитлеровской внешней политики, что видному кремлевскому пропагандисту Андранику Миграняну пришлось, чтобы "смягчить" впечатление, предложить формулу хорошего Гитлера. "Нам, русским, на миру и смерть красна", – бодренько отрапортовал за русских их верховный главнокомандующий в апреле 2014 года. Умер на миру, но не красной, а позорной смертью "русский мир" – от перенапряжения при неудачной попытке агрессии против Украины. Но режим упрямо пытается продлить свое пребывание у сладкого пирога власти-собственности, повышая ставки в надуманной конфронтации с Западом.

У хорошего Гитлера есть и свое Wunderwaffe. Нет, это не ракетные страшилки из мультиков, которые президент России демонстрировал в своем послании Федеральному собранию. Уникальное чудо-оружие Путина – психологический ядерный шантаж, которым он занимается, начиная с аннексии Крыма, назойливо декларируемая готовность первым применить ядерное оружие, абсолютное презрение к ценности человеческих жизней (своих и чужих граждан). В последнее время Путин не раз и не два рисовал в своих выступлениях и видеоинтервью апокалиптические картины ядерного удара. Лихой человек из питерской подворотни бродит по своей ледяной пустыне, размахивая ядерной бомбой.

Домахался. В апреле министерство финансов США впервые заморозило личные активы крупных российских клептократов (пока только 24, к сожалению). Именно к таким мерам годами призывала американские власти российская оппозиция. Тем более, что это, строго говоря, и не санкции даже, а рутинное выполнение Соединенными Штатами собственного законодательства по борьбе с отмыванием нажитых преступным путем капиталов. Но гораздо страшнее для правящей российской группировки стало не собственно решение минфина США, а отношение к нему в России. Доминирующей в социальных сетях реакцией было восклицание: "Ну хоть бы там, наконец, арестовали их счета и вернули украденные деньги в Россию!"

Справедливая, хотя и весьма запоздалая акция американских властей срезонировала с нарастающей усталостью рядовых россиян от параноидальной антизападной истерии в России. Фундаментальной проблемой нашей фашиствующей "элиты" является, к счастью, отсутствие у нее фашизоидного народа, критической массы тех "русских", для кого, по замыслу Путина, смерть на миру в неоимперских авантюрах красна. В начале августа появилась и сенсационная статистика, подтверждающая сетевые впечатления: в мае-июле кремлевский телевизионный фронт рухнул. По опросам "Левада-центра", негативные оценки США снизились от 69% до 40%, а позитивные поднялись от 20% до 42%. Справедливо подчеркивает Лилия Шевцова: "Значит, россияне понимают, что санкции – не против них, а против их коррумпированного политического класса. Разве не так?"

Конгресс США обсуждает сейчас проект нового закона об антикремлевских санкциях. Он просто обязан учесть эти радикальные изменения в российском массовом сознании и пойти намного дальше навстречу ожиданиям российского общества, ставшего жертвой ограбления тысячелетия. Санкции от 6 апреля впервые вызвали такой энтузиазм россиян – ну хоть бы там, наконец! – потому что:

a) были направлены против хорошо известных конкретных лиц, ограбивших страну;

б) открывали перспективу восстановления справедливости – возвращение в Россию украденного ее правителями триллиона долларов.

В свете вышесказанного мои скромные рекомендации уважаемым конгрессменам очевидны: предложить администрации Белого дома, министерству финансов и ФБР

заморозить активы не только 24, но и всех 213 лиц, упомянутых в "кремлевском докладе" министерства финансов;

обнародовать засекреченную в этом докладе финансовую информацию и предъявить российским клептократам уголовные обвинения в систематическом отмывании капиталов на территории США;

представить доклад финансовой разведки об объеме и структуре состояния Владимира Путина и заморозить находящиеся в американской юрисдикции активы всех его "кошельков".

И самое главное. Либо в преамбуле к новому закону о санкциях, либо отдельным документом Конгресс США должен выразить свое принципиальное отношение к важнейшей проблеме российско-американских отношений, которая сознательно замалчивается первыми лицами обеих стран, возможно, ведущими по ней секретные переговоры.

Санация огромных капиталов, вывезенных за четверть века кремлевскими правителями из страны, – это кардинальный политический вопрос современной России, без решения которого невозможно не только ее дальнейшее развитие, но и само существование страны как сообщества граждан с единой судьбой. Технологически эта задача облегчается тем, что значительная часть финансовых активов кремлевской верхушки укрыта в юрисдикции США. Конечно, такие масштабные трансакции не могли происходить без ведома американских властей, хорошо осведомленных о сомнительном происхождении отмываемых российскими клептократами средств. Если называть вещи своими именами, США были соучастником этих неблаговидных деяний.

Сегодня судьба русского триллиона в США становится важнейшим вопросом в российско-американских отношениях, то или иное решение которого определит характер этих отношений на долгие годы. Кремлевская группа сделала откровенную ставку на Дональда Трампа как на гаранта безопасности ее авуаров, своего рода смотрящего по США. Дональд Трамп, автор известного бизнес-пособия под названием "Искусство сделки", своими действиями, а в ряде случаев бездействием, по моим наблюдениям, демонстрирует готовность выполнить предлагаемую ему российскими коллегами сервисную миссию. В силу сложившихся в США внутриполитических обстоятельств американский истеблишмент в своем большинстве (включая многих членов кабинета Трампа) занимает в этом вопросе принципиально иную позицию. Она пока еще не была последовательно выражена в каком-либо официальном документе, но практические действия министерства финансов посылают вполне определенный сигнал: "Мы не противостоим России и русскому народу. У нас конфликт с российской клептократией, ограбившей свой народ и отмывающей огромные средства на нашей территории. Mы намерены, следуя требованиям законoдательства, заморозить и конфисковать эти активы".

Во всяком случае, именно так этот сигнал был воспринят российским обществом, судя по его реакции и судя по радикально изменившимся показателям отношения к США.

Если конфискованные у российских чиновников и бизнесменов активы просто пополнят американскую казну, то все случившееся с Россией за последние тридцать лет будет восприниматься как гигантская двухходовая операция по ее ограблению коварными пиндосами, выбросившими как использованный предмет российскую компрадорскую "элиту". Иная интерпретация просто будет невозможна. Между тем стратегической целью США и Запада в целом является не обострение отношений с Россией, а прекращение гибридной войны, навязываемой миру кремлевским режимом. Эта война подпитывается внутри России беспрецедентной кампанией ненависти к Западу. Запад может выиграть ее (как и предыдущую холодную войну) только в умах и сердцах российских граждан. Россияне в конце концов по достоинству оценят решающую роль американской правовой системы в деле возвращения первому посткриминальному правительству РФ находящихся в США огромных активов, аккумулировавших труд и лишения нескольких поколений.