Судьба "черных ящиков" самолета МАУ: Иран поставил точку в споре

Расшифровкой "черных ящиков" самолета МАУ, который сбили в Тегеране, будут в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба иранского правительства, передает телеканал Al Arabiya.

"Расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, потерпевшего крушение под Тегераном, будет проведена на территории Ирана", – говорится в сообщении.

Напомним, что председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резейфар заявил, что Иран самостоятельно будет расшифровывать "черные ящики" со сбитого самолета Boeing 737.

Ранее Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". При этом Иран согласился отправить самописцы для расшифровки во Францию. Почему комиссия передумала, не уточнили.

Авиакатастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что сначала Иран, Канада и Украина получат доступ к "черным ящикам" на иранской земле, а после их передадут нашей стране.

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