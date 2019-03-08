Суд в США решил судьбу Манафорта

Федеральный суд США приговорил бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.
Как сообщает "Голос Америки", наказание причислили к уже отбытому сроку в 9 месяцев.
Судья не согласился с пожеланиями усилить меру пресечения, отметив, что они является "чрезмерным". По его словам, Манафорт был частью "многих хороших вещей", и в других аспектах "прожил безупречную жизнь".
Пол Манафорт
Адвокат экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Ричард Вестлинг в заключительном выступлении утверждал, что обвинения сводятся к уклонению от налогов. А сроки наказания даже в гораздо больших объемах составляют, как правило, 18-24 месяцев или меньше. Сторона защиты предоставила судье решение по 20 делам об уклонении от уплаты по всей стране.
Более того, адвокаты настаивали, что срок заключения должен быть уменьшен за сотрудничество с правительством. С этим не согласился представитель обвинения Грег Андрес. По его словам, Манафорт не заслуживает любого смягчения наказания из-за сотрудничества, потому он не предоставил стоящую информацию.
Уточняется, что прокуроры требовали длительного срока заключения и высокого штрафа. Они назвали преступления политтехнолога серьезными, причиняющими ущерб на миллионы долларов.
Сам Манафорт сказал, что последние два года были тяжелыми для его семьи. В конце заседания судья объявил, что приговор не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы в 2016 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.
Ему инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича.
30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.
Мюллер выдвинул новые обвинения в рамках расследования возможного вмешательства РФ в американские выборы.
15 июня суд изменил меру пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.
Спецпрокурор рассказал о списке из 500 доказательств в деле против Манафорта, в котором есть записки экс-президента Украины Виктора Януковича.
31 июля суд оставил Манафорта под арестом до конца слушаний. Стало известно, что он получал незарегистрированные доходы.
Его бухгалтер в суде рассказал, что политтехнолог задекларировал 14 млн долларов доходов за 2010-2014 годы, но по документам обвинения только в Украине он получил не менее 60 миллионов долларов.
21 августа присяжные признали его виновным по 10 из 18 пунктов обвинения.
Также стало известно, что Манафорт работал над политическими вопросами в Украине в 2018 году, несмотря на выдвинутые обвинения.
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