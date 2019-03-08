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Суд в США решил судьбу Манафорта

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Федеральный суд США приговорил бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.

Как сообщает "Голос Америки", наказание причислили к уже отбытому сроку в 9 месяцев.

Судья не согласился с пожеланиями усилить меру пресечения, отметив, что они является "чрезмерным". По его словам, Манафорт был частью "многих хороших вещей", и в других аспектах "прожил безупречную жизнь".

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Адвокат экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Ричард Вестлинг в заключительном выступлении утверждал, что обвинения сводятся к уклонению от налогов. А сроки наказания даже в гораздо больших объемах составляют, как правило, 18-24 месяцев или меньше. Сторона защиты предоставила судье решение по 20 делам об уклонении от уплаты по всей стране.

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Более того, адвокаты настаивали, что срок заключения должен быть уменьшен за сотрудничество с правительством. С этим не согласился представитель обвинения Грег Андрес. По его словам, Манафорт не заслуживает любого смягчения наказания из-за сотрудничества, потому он не предоставил стоящую информацию.

Суд в США решил судьбу Манафорта

Уточняется, что прокуроры требовали длительного срока заключения и высокого штрафа. Они назвали преступления политтехнолога серьезными, причиняющими ущерб на миллионы долларов.

Сам Манафорт сказал, что последние два года были тяжелыми для его семьи. В конце заседания судья объявил, что приговор не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Пол Манафорт
Место
США
Теги
криминалналоги
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп агент путина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
отмазали манофорта с подачи трампа
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