Суд в Польше запретил аборты: противники решения назвали его "адом для женщин"

Конституционный суд Польше признал неконституционным законодательство, которое разрешало женщинам делать аборты в некоторых случаях.

Прерывать беременность можно было, если у плода есть тяжелые и необратимые дефекты или неизлечимые болезни. Теперь, как пишет ВВС, это фактически запрещено. Решение вступит в силу в ближайшие дни после публикации в "Вестнике законов".

Активисты и правозащитники, выступавшие против отмены соответствующих положений, считают, что теперь в стране существенно вырастет количество подпольных абортов, а их жертвами станут тысячи женщины.

Решение суда обусловлено триумфом представителей правых и консервативных кругов, которые составляют значительную часть правительства Польши.

"Сегодня в память о святом Иоанне Павле II на его Родине цивилизация Жизни торжествует над цивилизацией Смерти. 22 октября 2020 войдет в историю. Мы заканчиваем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века", – прокомментировал депутат Сейма Томаш Зимковский.

Юрист и писатель Магдалина Кожеква-Калищук считает, что решение иметь ребенка или нет нужно принимать до его появления. "Убийство детей из-за подозрения об их инвалидности признается несоответствующим конституции!" – подчеркнула она.

Сторонники абортов высказали свое мнение.

"Ад для женщин, вот что означает сегодняшнее решение политизированного Конституционного суда", – подчеркнула вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская.

По мнению журналиста Витольда Гловацкого, теперь Польша стала "первым халифатом Европы".

"Вбрасывание темы абортов и решение псевдосуда по этому делу в разгар пандемии – это больше, чем цинизм. Это политическая подлость", – убежден бывший премьер Польши, ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск.

В 2019 году из 1100 легальных абортов в Польше – 1074 были произведены из-за дефектов развития плода (почти 98% всех операций), 33 – из-за угрозы жизни женщинам и 3 – из-за изнасилования или инцеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский Сейм в 2016 году после многочисленных протестов принял решение об отмене полного запрета абортов.