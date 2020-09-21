Суд в Минске оставил Колесникову под арестом

Борис Бондарь Мир 18:24, 21.09.2020 Обновлено: 18:27, 21.09.2020

В Минске суд Партизанского района отклонил жалобу защиты белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и оставил ее под стражей.

Об этом сообщило TUT.by. Заседание было закрытым, на нем присутствовал отец оппозиционерки Александр Колесников.

Люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов.

Поддержать Колесникову в суд, где рассматривалась жалоба, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии.

В заседании Колесникова участвовала по видеосвязи. Когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех людей, которые находились под дверью, Колесникова помахала им и показала фирменный знак в виде сердечка.

Люди встретили это аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но никто не ушел, и судья зачитала решение.

Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко заявили, что будут его обжаловать.

На заседании присутствовал отец оппозиционерки и послы стран ЕС.
TUT.by
Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи.
TUT.by

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 сентября стало известно, что в центре Минска якобы похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.

  • Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что 8 сентября Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.

  • Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заявили, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также отмечалось, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.

  • Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.

  • Отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

  • Мария Колесникова, которую удерживают в одном из СИЗО Минска, потребовала зарегистрировать уголовные производства в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление.

  • Колесниковой официально предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.

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