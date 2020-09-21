Суд в Минске оставил Колесникову под арестом

В Минске суд Партизанского района отклонил жалобу защиты белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и оставил ее под стражей.

Об этом сообщило TUT.by. Заседание было закрытым, на нем присутствовал отец оппозиционерки Александр Колесников.

Люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов.

Поддержать Колесникову в суд, где рассматривалась жалоба, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии.

В заседании Колесникова участвовала по видеосвязи. Когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех людей, которые находились под дверью, Колесникова помахала им и показала фирменный знак в виде сердечка.

Люди встретили это аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но никто не ушел, и судья зачитала решение.

Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко заявили, что будут его обжаловать.

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