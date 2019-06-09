Суд в Гааге взялся за Россию: что известно

Постоянная палата третейского суда в Гааге 10-14 июня проведет слушания касательно возражений России против иска Украины, касающегося прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Комиссия из 5 арбитров, сформированная двумя странами в 2016 году, заслушает аргументы сторон по вопросам юрисдикции и решит, есть ли у нее достаточная компетенция для рассмотрения жалобы.

Отмечается, что Россия выступит с вступительным заявлением в понедельник, 10 июня, в 10 часов утра по местному времени. На следующий день, 11 июня, тоже в 10:00, будет отстаивать свою позицию Украина.

Постоянная палата третейского суда в Гааге Зеркало недели

Продолжатся слушания 13 июня. Первой будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня – Украина. Дело будут рассматривать до вечера.

Представителем Украины на предстоящих слушаниях выступит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Агентом Российской Федерации на слушаниях назначен посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 июня Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

При этом Россия отрицает наличие межгосударственного спора с Украиной по применению и толкованию международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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