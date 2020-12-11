Суд в Гааге вынес историческое решение по иску Украины против России

В Международном уголовном суде в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности заявили о наличии всех оснований для начала официального расследования против России в связи с ее агрессией в отношении Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он назвал это решение историческим. Уточняется, что его приняли прокуроры, изучив все документы, поданные украинскими дипломатами.

Глава МИДа напомнил, что Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге еще в 2015 году.

"Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", – написал Кулеба.

Скриншот

Скриншот

На сайте МУС было опубликовано заявление прокурора Фату Бенсуда о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

"Моя Канцелярия пришла к выводу о том, что в настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации в Украине был совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, такие как военные преступления и преступления против человечности", – сказано в сообщении.

Напомним:

Офис генерального прокурора Украины в июле 2020 года направил в МУС очередное сообщение о масштабных и системных нарушениях России в оккупированном Крыму. Действия страны-оккупанта подпадают под квалификацию "военные преступления".

В апреле прокуратура Крыма также направила в Гаагу доказательства преступлений РФ на полуострове.

Всего Украина направила в МУС 14 обращений по фактам нарушений РФ.

Предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный суд в Гааге также проводит заседания по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году.

На вторую сессию судебного процесса по этому делу 8 июня не явился ни один из четырех подозреваемых. Россия отрицает свою причастность к катастрофе, а также утверждает о давлении на Суд.