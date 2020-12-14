Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Суд в Гааге опубликовал отчет по Украине

Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) закончила предварительный анализ ситуации в Украине относительно агрессии России.

В частности, канцелярия прокурора провела экспертизу данных о событиях во время Майдана, захвата и оккупации Крыма, войны на Донбассе. Об этом говорится в новом отчете МУС, обнародованном 14 декабря (чтобы посмотреть документ полностью, доскролльте страницу до конца).

Что заявляется в отчете о Майдане

Акции протеста, начавшиеся 21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве, были вызваны решением правительства не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.

В последующие недели имело место насилие, в результате чего "как протестующие, так и сотрудники сил безопасности получили травмы, а некоторые протестующие погибли".

С 18 по 20 февраля насилие резко обострилось – "десятки людей были убиты, сотни получили травмы, преимущественно среди протестующих".

Главное в отчете МУС о Крыме

В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года вооруженные лица установили контроль над Крымским полуостровом.

"Зеленые человечки", как сказано в документе, действовали "совместно с местными ополченцами". Большинство были одеты в форму, позднее РФ признала, что это были ее военнослужащие.

Преступления, которые РФ могла совершить на украинском полуострове:

  • умышленное убийство;

  • пытки;

  • посягательство на человеческое достоинство;

  • незаконное лишение свободы;

  • принуждение лиц к службе в вооруженных силах;

  • умышленное лишение прав на справедливое и нормальное судопроизводство;

  • перемещение отдельных частей населения оккупируемой территории за пределы этой территории;

  • захват имущества;

  • заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы;

  • преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим мотивам;

  • похищения людей.

Что указала канцелярия прокурора о войне на Донбассе

В марте-начале апреля 2014 года на востоке Украины вооруженные лица взяли под контроль ряд ключевых правительственных зданий.

"Ситуация резко обострилась и вспыхнуло насилие". 15 апреля 2014 года правительство Украины объявило о начале АТО.

"Вооруженный конфликт с постоянным применением тяжелых вооружений обеими сторонами, в том числе в жилых массивах, на востоке Украины продолжается уже более шести лет, в результате чего погибло по меньшей мере 3 000 гражданских лиц и тысячи получили ранения".

Россию заподозрили в таких военных преступлениях на востоке Украины:

  • умышленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты;

  • умышленное нанесение ударов по охраняемым зданиям;

  • умышленное убийство;

  • пытки и бесчеловечное или жестокое обращение;

  • посягательство на человеческое достоинство;

  • изнасилование и другие формы сексуального насилия.

Прокуратура заявила о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России "бездействуют или не могут наказать виновных"щодо.

Кроме того, в документе сказано, что Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

Напомним, что ситуация в Украине является предметом предварительного изучения суда в Гааге с 25 апреля 2014 года.

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