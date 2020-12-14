Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины
Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) закончила предварительный анализ ситуации в Украине относительно агрессии России.
В частности, канцелярия прокурора провела экспертизу данных о событиях во время Майдана, захвата и оккупации Крыма, войны на Донбассе. Об этом говорится в новом отчете МУС, обнародованном 14 декабря (чтобы посмотреть документ полностью, доскролльте страницу до конца).
Акции протеста, начавшиеся 21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве, были вызваны решением правительства не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.
В последующие недели имело место насилие, в результате чего "как протестующие, так и сотрудники сил безопасности получили травмы, а некоторые протестующие погибли".
С 18 по 20 февраля насилие резко обострилось – "десятки людей были убиты, сотни получили травмы, преимущественно среди протестующих".Главное в отчете МУС о Крыме
В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года вооруженные лица установили контроль над Крымским полуостровом.
"Зеленые человечки", как сказано в документе, действовали "совместно с местными ополченцами". Большинство были одеты в форму, позднее РФ признала, что это были ее военнослужащие.
Преступления, которые РФ могла совершить на украинском полуострове:
умышленное убийство;
пытки;
посягательство на человеческое достоинство;
незаконное лишение свободы;
принуждение лиц к службе в вооруженных силах;
умышленное лишение прав на справедливое и нормальное судопроизводство;
перемещение отдельных частей населения оккупируемой территории за пределы этой территории;
захват имущества;
заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы;
преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим мотивам;
похищения людей.
В марте-начале апреля 2014 года на востоке Украины вооруженные лица взяли под контроль ряд ключевых правительственных зданий.
"Ситуация резко обострилась и вспыхнуло насилие". 15 апреля 2014 года правительство Украины объявило о начале АТО.
"Вооруженный конфликт с постоянным применением тяжелых вооружений обеими сторонами, в том числе в жилых массивах, на востоке Украины продолжается уже более шести лет, в результате чего погибло по меньшей мере 3 000 гражданских лиц и тысячи получили ранения".
Россию заподозрили в таких военных преступлениях на востоке Украины:
умышленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты;
умышленное нанесение ударов по охраняемым зданиям;
умышленное убийство;
пытки и бесчеловечное или жестокое обращение;
посягательство на человеческое достоинство;
изнасилование и другие формы сексуального насилия.
Прокуратура заявила о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России "бездействуют или не могут наказать виновных"щодо.
Кроме того, в документе сказано, что Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.
Напомним, что ситуация в Украине является предметом предварительного изучения суда в Гааге с 25 апреля 2014 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступления против человечности заявил о наличии оснований для расследования против РФ о ее агрессии в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это решение историческим.
В Трехсторонней контактной группе считают, что Россия вряд ли будет выполнять решение МУС, если он вынесет приговоры по этому делу.