Суд по делу МН17: у США нашлись фотодоказательства запуска ракеты из "Бука"
США располагает спутниковыми фото, на которых показан запуск ракеты из "Бука" по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.
Об этом в Нидерландах во время судебного заседания сообщил судья Хендрик Стейнхаус. Однако он отметил, что Штаты не передали суду данные фото, передает "Радіо Свобода".
С его слов, прокуратура Нидерландов отправила запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Нидерландов ознакомился с этим меморандумом.
"Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он ознакомился. Он также попросил, чтобы его выводы были приобщены к досье. Власти США проинформировали, что не могут предоставить другие данные о запуске ракеты в дополнение к этому меморандуму", – пояснил Стейнхаус.
Судья подытожил, что к материалам дела был добавлен меморандум, предоставленный Штатами, и заключение прокурора Нидерландов по борьбе с терроризмом.
Напомним, что 8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Прокуратура Нидерландов озвучила несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившихся на борту.
В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17 заявила, что имеет доказательства о том, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.
Напомним, что в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 МН17, сбитого на Донбассе 2014 года.