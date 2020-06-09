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9 июня • обновлено в 09:13
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Суд по делу МН17: у США нашлись фото-доказательства запуска ракеты из "Бука"

1.3т
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США располагает спутниковыми фото, на которых показан запуск ракеты из "Бука" по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.

Об этом в Нидерландах во время судебного заседания сообщил судья Хендрик Стинхейс. Однако он отметил, что Штаты не передали суду данные фото, передает "Радіо Свобода".

С его слов, прокуратура Нидерландов отправила запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Нидерландов ознакомился с этим меморандумом.

Сбитый Boeing 777 над Донбассом

Сбитый Boeing 777 над Донбассом

"Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он ознакомился. Он также попросил, чтобы его выводы были приобщены к досье. Власти США проинформировали, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты в дополнение к этому меморандуму", – пояснил Стинхейс.

Судья добавил, что к материалам дела был добавлен меморандум, предоставленный Штатами, и заключение прокурора Нидерландов по борьбе с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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