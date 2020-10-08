Суд отменил локдаун из-за COVID-19 в Мадриде

Obozrevatel Мир 15:07, 8.10.2020 Обновлено: 15:31, 8.10.2020

Высший суд Мадрида отменил решение испанских властей о введении ограничений на передвижение в столице и девяти муниципалитетах региона.

Решение принято, поскольку, по мнению судьи, данные меры нарушают основные права и свободы граждан, сообщило издание El Pais.

Согласно указу минздрава Испании, власти регионов страны, в которых сложилась сложная ситуация с коронавирусом, в том числе и Мадрида, должны были изолировать их по периметру.

Данную меру обязывали ввести в районах, где число заражений за последние 14 дней составило более 500 на 100 тыс. населения, количество положительных тестов ПЦР превысила 10% от общего числа, а заполненность палат интенсивной терапии была выше 35%.

Однако мадридский суд посчитал указ Минздрава незаконным и отменил его.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что столицу Испании частично изолировали из-за коронавируса.

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