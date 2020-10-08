Суд отменил локдаун из-за COVID-19 в Мадриде
Минздрав Испании 30 сентября обязал некоторые регионы ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Высший суд Мадрида признал указ министерства незаконным
Судья заявил, что решение было принято без одобрения парламента Испании
Высший суд Мадрида отменил решение испанских властей о введении ограничений на передвижение в столице и девяти муниципалитетах региона.
Решение принято, поскольку, по мнению судьи, данные меры нарушают основные права и свободы граждан, сообщило издание El Pais.
Согласно указу минздрава Испании, власти регионов страны, в которых сложилась сложная ситуация с коронавирусом, в том числе и Мадрида, должны были изолировать их по периметру.
Данную меру обязывали ввести в районах, где число заражений за последние 14 дней составило более 500 на 100 тыс. населения, количество положительных тестов ПЦР превысила 10% от общего числа, а заполненность палат интенсивной терапии была выше 35%.
Однако мадридский суд посчитал указ Минздрава незаконным и отменил его.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что столицу Испании частично изолировали из-за коронавируса.