Суд отменил локдаун из-за COVID-19 в Мадриде

Высший суд Мадрида отменил решение испанских властей о введении ограничений на передвижение в столице и девяти муниципалитетах региона.

Решение принято, поскольку, по мнению судьи, данные меры нарушают основные права и свободы граждан, сообщило издание El Pais.

Согласно указу минздрава Испании, власти регионов страны, в которых сложилась сложная ситуация с коронавирусом, в том числе и Мадрида, должны были изолировать их по периметру.

Данную меру обязывали ввести в районах, где число заражений за последние 14 дней составило более 500 на 100 тыс. населения, количество положительных тестов ПЦР превысила 10% от общего числа, а заполненность палат интенсивной терапии была выше 35%.

Однако мадридский суд посчитал указ Минздрава незаконным и отменил его.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что столицу Испании частично изолировали из-за коронавируса.