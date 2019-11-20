Суд ООН выдвинул ультиматум России из-за Украины

8 декабря 2020 года – крайний срок подачи Россией ответного меморандума на иск Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге.

"Постановлением от 8 ноября 2019 года Международный Суд, главный судебный орган ООН, определил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "Украина против Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Международый суд ОНН Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения обеих конвенций.

В МИД России отбросили любые обвинения, заявив, что "Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей".

12 июня 2018 года она подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич тогда прогнозировал, что официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Также была опубликована резолютивная часть решения Международного Суда ООН о признании юрисдикции по жалобе Украины против России по Донбассу и Крыму.

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