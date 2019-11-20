Главная Новости
20 ноября • обновлено в 12:06
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Суд ООН выдвинул ультиматум России из-за Украины

1.2т
Читать материал на украинском

8 декабря 2020 года – крайний срок подачи Россией ответного меморандума на иск Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге.

"Постановлением от 8 ноября 2019 года Международный Суд, главный судебный орган ООН, определил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "Украина против Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Новости
Историческое событие! Крымские татары получили признание на уровне ООН

Международый суд ОНН

Международый суд ОНН

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения обеих конвенций.

  • В МИД России отбросили любые обвинения, заявив, что "Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей".

  • 12 июня 2018 года она подала в Международный Суд ООН в Гааге Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

  • Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич тогда прогнозировал, что официальный Киев имеет возможность нанести болезненный удар Кремлю сотнями исков от украинских субъектов хозяйствования.

  • 8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Также была опубликована резолютивная часть решения Международного Суда ООН о признании юрисдикции по жалобе Украины против России по Донбассу и Крыму.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тег
Международный суд ООН
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
51
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Ураааа!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Попрошайки денег просят. А за что?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги