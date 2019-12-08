Убийства, пытки и обстрелы: суд ООН показал отчет по Крыму и Донбассу

Международный уголовный суд ООН обнародовал ежегодный отчет по результатам предварительных расследований нарушений прав человека в аннексированном Крыму и в отдельных районах Донбасса.

Текст документа Офиса прокурора появился 5 декабря (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В отчете указано, что в Крыму после аннексии были зафиксированы такие преступления против человечности, как убийства, пытки, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, похищение, принуждение к службе в вооруженных силах враждебного государства, лишение права на справедливый суд, перемещение части населения оккупированной территории за ее пределы.

Суд ООН показал отчет по Крыму и Донбассу intersectionproject.eu

На оккупированном Донбассе задокументировали обстрелы по гражданским лицам и гражданским объектам, удары по охраняемым зданиям, умышленные убийства, пытки, посягательства на личное достоинство, изнасилования, другие формы сексуального насилия.

Примечательно, что Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт. Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных.

В 2020 году суд будет стремиться к завершению оценки преступлений в Крыму и на Донбассе, при этом офис продолжит анализировать, какие дела попадают под юрисдикцию суда.

В ООН также пообещали собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска Украины против России, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

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