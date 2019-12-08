Главная Новости
8 декабря • обновлено в 20:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Убийства, пытки и обстрелы: суд ООН показал отчет по Крыму и Донбассу

1.2т
Читать материал на украинском

Международный уголовный суд ООН обнародовал ежегодный отчет по результатам предварительных расследований нарушений прав человека в аннексированном Крыму и в отдельных районах Донбасса.

Текст документа Офиса прокурора появился 5 декабря (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В отчете указано, что в Крыму после аннексии были зафиксированы такие преступления против человечности, как убийства, пытки, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, похищение, принуждение к службе в вооруженных силах враждебного государства, лишение права на справедливый суд, перемещение части населения оккупированной территории за ее пределы.

Новости
В ООН приняли важный документ по Крыму: Кремль ответил угрозами

Суд ООН показал отчет по Крыму и Донбассу

Суд ООН показал отчет по Крыму и Донбассу

intersectionproject.eu

На оккупированном Донбассе задокументировали обстрелы по гражданским лицам и гражданским объектам, удары по охраняемым зданиям, умышленные убийства, пытки, посягательства на личное достоинство, изнасилования, другие формы сексуального насилия.

Примечательно, что Офис прокурора суда ООН пока не пришел к выводу, стоит ли квалифицировать войну на Донбассе как международный конфликт. Ведомство расследует преступления как со стороны террористов, так и со стороны украинских военных.

В 2020 году суд будет стремиться к завершению оценки преступлений в Крыму и на Донбассе, при этом офис продолжит анализировать, какие дела попадают под юрисдикцию суда.

В ООН также пообещали собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска Украины против России, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Теги
ООН Международный суд ООН
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
9
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги