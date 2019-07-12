Суд Италии дал нацгвардейцу Маркиву 24 года тюрьмы: подробности

В пятницу, 12 июля, украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения.

Об этом сообщил в своем Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

Решение суда было зачитано без мотивировочной части. Украинца также обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Виталий Маркив prm.ua

Адвокату Маркива после оглашения приговора стало плохо, ему вызвали скорую. Сам Маркив после последнего слова судьи воскликнул "Слава Украине!". В ответ из зала послышалось "Героям слава!" Также кто-то из присутствующих крикнул "Мы тебя любим!"

По версии прокуратуры, гибель Роккелли была умышленным убийством по сговору. Отмечается, что Маркив, якобы находясь на горе Карачун, передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Защита же опровергала доводы следствия, настаивая, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Примечательно, что итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.

Виталий Маркив InfoResist

Отметим, ключевым свидетелем обвинения стал французкий журналист Уильям Рогелон, который также находился у подножья горы Карачун, однако сумел выжить.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение суда Италии будет обжаловано. "24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", – написал он в Twitter.

Виталий Маркив Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!