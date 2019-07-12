Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Суд Италии дал нацгвардейцу Маркиву 24 года тюрьмы: подробности

17.7т Читать материал на украинском

В пятницу, 12 июля, украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения.

Об этом сообщил в своем Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

Решение суда было зачитано без мотивировочной части. Украинца также обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Новости
"Буду всегда защищать Украину": нацгвардеец выступил с последним словом в суде Италии
Виталий Маркив

Виталий Маркив

prm.ua

Адвокату Маркива после оглашения приговора стало плохо, ему вызвали скорую. Сам Маркив после последнего слова судьи воскликнул "Слава Украине!". В ответ из зала послышалось "Героям слава!" Также кто-то из присутствующих крикнул "Мы тебя любим!"

По версии прокуратуры, гибель Роккелли была умышленным убийством по сговору. Отмечается, что Маркив, якобы находясь на горе Карачун, передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Защита же опровергала доводы следствия, настаивая, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Примечательно, что итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

InfoResist

Отметим, ключевым свидетелем обвинения стал французкий журналист Уильям Рогелон, который также находился у подножья горы Карачун, однако сумел выжить.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение суда Италии будет обжаловано. "24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", – написал он в Twitter.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Арест Маркива в Италии" на OBOZREVATEL.

Темы
Арест Маркива в Италии Война на Донбассе
Место
Италия
Тег
Национальная гвардия
Поделиться в Facebook
30
Комментарии
157
23
Смешно
17
Интересно
64
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
каратель свидомитов
каратель свидомитов
скверное еб.лице - по не му бы топориком засадить меж глаз, а не сажать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
каратель свидомитов
каратель свидомитов
каратель свидомитов, чернобровый потомок венгротатарохазар
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
каратель свидомитов
каратель свидомитов
все мрази и типо "нацики" (хотя о каких нациках может идти речь в обиженных генами окраинцах) должны быть либо расстреляны либо посажены... когда война закончится многих подонков и военных преступников вычислят!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Маркову маркиво. Так скоро будет со всеми укрокарателями.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel