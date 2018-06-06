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Суд ЕС снял санкции с Арбузова

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Суд Европейского Союза удовлетворил иск бывшего главы Нацбанка и бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова об аннулировании принятого в его отношении Советом ЕС решения о продлении санкций на период с марта 2017 до марта 2018 года.

Об этом говорится в решении от 6 июня, обнародованном на сайте суда.

Кроме того, суд также обязал Совет ЕС компенсировать все юридические расходы.

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Отметим, что это решение суда не отменяет нынешнее решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против Арбузова, поэтому он остается под европейскими санкциями.

Отметим, что это решение суда не отменяет решения Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении замораживания активов против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, среди которых есть и Арбузов.

Персона
Сергей Арбузов
Место
Люксембург
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