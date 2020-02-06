Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США

Возросшая активность российских подводных лодок в Атлантическом океане делает этот участок уязвимым.

Такое заявление сделал американский вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами, передает РБК. По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке.

Субмарины Путина с опасным оружием "залегли" у берегов США Иллюстрация

"Наблюдаем увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием", — сказал Льюис.

При этом он не стал уточнять, о каком количестве судов идет речь и о возможном их увеличении в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года в Норвежском море российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и десантный "Кондопога" попали в пятибалльный шторм.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!