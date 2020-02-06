Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:32
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США

36.4т
Читать материал на украинском

Возросшая активность российских подводных лодок в Атлантическом океане делает этот участок уязвимым.

Такое заявление сделал американский вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами, передает РБК. По его словам, американские моряки уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке.

Новости
Режим Путина рухнет внезапно: Шендерович описал крах президента России

Субмарины Путина с опасным оружием "залегли" у берегов США

Субмарины Путина с опасным оружием "залегли" у берегов США

Иллюстрация

"Наблюдаем увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием", — сказал Льюис.

При этом он не стал уточнять, о каком количестве судов идет речь и о возможном их увеличении в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года в Норвежском море российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и десантный "Кондопога" попали в пятибалльный шторм.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российская военная угроза
Место
США
Поделиться в Facebook
50
Комментарии
111
127
Смешно
89
Интересно
30
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А у х-хлов при 8 адмиралах флота Украины какой дредноут на каком рейде тожественно поднял гюйс?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Просит добавить на памперсы ?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинские эксперты не успели доложить американским хозяевам о том, что в России нет флота, что он устарел, развалился и не опасен. или эти байки скармливают исключительно украинцам?
Показать комментарий полностью
Ответить
14
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги