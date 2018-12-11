Теперь это Венесуэла, в которую прибыли российские стратегические бомбардировщики Ту-160, а также "транспортники" Ил-62 и Ан-124 "Руслан". "Официальная" причина - участие в военных учениях ("для участия в серии учений, включая дозаправку на дальних расстояниях").

На самом деле, все это выглядит как традиционная для путинской россии "игра мышцами", ведь эти бомбардировщики способны наносить удары крылатыми ракетами с ядерными боеголовками.

Конечно, США внимательно следит за действиями этих самолетов, потому что с такого близкого расстояния они могут "сдуру" осуществить запуск и по территории Штатов. Однако все в мире (кроме русских) прекрасно понимают, что у этих ракет против американской системы противоракетной обороны нет никаких шансов. Поэтому подобная акция имеет сугубо "демонстрационный" характер.

Но вместе с Ту-160 в Венесуэлу прибыли еще два транспортники, и то, что они привезли, вызывает больший интерес чем "престарелые лебеди".

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро (который превращается в марионетку кремля) посетил россию. По его словам, которые активно тиражирует роспропаганда, в его стране США готовит антиконституционный переворот (что-то очень знакомые побасенки). И для этого, рассказывает лидер Венесуэлы, Америка перебрасывает в северные регионы Бразилии свои войска.

События, происходящие в последнее время в этой латиноамериканской стране, в чем-то напоминают "украинский сценарий". Президент Мадуро решил монополизировать власть и внес изменения в местные законы. Против диктаторского правительства начались протесты оппозиционеров с требованиями изменений в Конституцию. Однако силовики и "спортики" с железными арматурами (никого не напоминают?) эти акции пресекли.

А дальше в Венесуэле вообще начали твориться странные вещи: иногда группы "повстанцев" или "террористов" захватывают здания и военные базы, однако настоящих народных выступлений здесь уже нет. Все это стало больше напоминать сценарии с других, богатых нефтью, государств, где за несколько прошлых лет разгорелись кровавые конфликты.

Ситуация в Венесуэле, которая является одной из самых богатых стран мира по запасам нефти и одной из самых нищих по уровню жизни населения, сегодня действительно близка к взрыву. Как подтверждение этому - активная заинтересованность в венесуэльских событиях москвы. Режим и бывшего президента Уго Чавеса, и настоящего Николаса Мадуро - близки к кремлю, однако в последнее время кремль еще активнее начал развивать это "сотрудничество". Мотивом такой активизации является заинтересованность россии в использовании авиационных и морских баз Венесуэлы в противостоянии с США - эти базы совсем рядом со Штатами.

Поэтому россия ни в коем случае не хочет допустить прихода к власти в Венесуэле любого, кроме "выгодного" и "управляемого" диктатора. Даже народноей демократическое правительство, которое будет работать для обнищавшего народа, кремлю не нужен. Для этого скорее всего в Латинскую Америку и прибыли (именно бортами-транспортниками под видом персонала для учений) российские "специалисты по организации и разрешению конфликтов" - типичные "ихтамнеты".

Не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать в ближайшее время небольшую революцию в Венесуэле, обращение ее правительства к кремлю и официальное введение туда российского контингента "для помощи". Это будет так называемая "легализация присутствия". Сценарий хорошо отработан и россия отступать от него вряд ли будет.