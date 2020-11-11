Российские войска в спешном порядке разворачиваются на территории Нагорного Карабаха. Теперь именно эти войска будут гарантами безопасности карабахских армян. Об этом в ночь с 9 на 10 ноября договорились президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и армянский премьер Никола Пашинян, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Таким образом, Путин – опять "миротворец". К чему привели миротворческие миссии Кремля в других регионах бывшего Советского Союза, вспомнить не так уж сложно. В Приднестровье российские "миротворцы" уже почти три десятилетия не дают возможности восстановить территориальную целостность Молдовы. В Абхазии и Южной Осетии российские "миротворцы" устроили войну с Грузией, после чего Россия признала "независимость" грузинских автономий. Теперь вот "миротворцы" появятся и в Карабахе. Официально - 5 лет с автоматическим продлением на очередные пять лет если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить их пребывание. Фактически – на время, которое будет выгодно России. Потому что теперь Азербайджану уже нужно будет воевать не с Арменией. А с Россией. И от России будет зависеть возможная транспортная коммуникация Армении с Карабахом и Азербайджана с Нахичеванью. Да и потом – сколько было решений о выводе российских "миротворцев" из Приднестровья. И что, кто-то ушел? Российские войска уходят только тогда, когда их страна терпит крах – как в случае с Афганистаном и странами Центральной Европы. Но ни минутой раньше.

И нам нужно внимательно присмотреться к тому, что сейчас происходит на Кавказе – потому что этот же вариант Кремль будет пытаться навязать и Украине. "Прямые переговоры" со своими марионетками и российские "миротворцы" на Донбассе. Или – новая война и российские "миротворцы". Важно, чтобы российская роль "покровителя" Донбасса была закреплена и чтобы Россия крепко держала Украину за горло – так, как она сейчас будет держать Армению и Азербайджан.

И не говорите, что этого не будет никогда. В Кремле умеют ждать и создавать нужные ситуации. Еще несколько месяцев назад ни в Баку, ни в Ереване и не думали, что сегодня в Карабахе будут русские.

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