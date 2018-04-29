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Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик Все статьи автора

Стремление в объятия Путина,или Проверка на вшивость

3.5т

То, что Армения является российским форпостом в Закавказье — это очевидный факт. Также очевидно, что решающим и определяющим критерием для претендента на власть в Армении является способность политика изобразить Кремлю свою исключительную преданность.

Вначале было непонятна цель этой, так называемой, революции, но первые интервью Пашиняна не оставляют и доли сомнения, что этот гибридный протест был нужен только для нескольких тезисов:

  • "Россия — важная, братская и дружественная для Армении страна, отношения с которой очень важны";

  • что он не хочет "учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история";

  • страна сохранит свое членство в ОДКБ, но, чтобы эта организация была более эффективной и предоставила более серьезные гарантии безопасности Армении и Нагорному Карабаху.

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Ничего нового и ничего революционного нет в оппозиционной активности "бархатной революции", а если убрать стремление Пашиняна занять премьерское кресло, то и отличий от действующей власти найти будет практически невозможно. Армения с начала карабахского конфликта жила практически в авральном режиме без лишних волнений, консолидируясь на этой проблеме, и в ситуации обострения конфликта между Россией и Западом на Ближнем Востоке необходимо было выпустить политический пар недовольства и скопившихся проблем, чтобы в случае ухудшения ситуации в Сирии оппозиция к власти не переросла в антироссийскую.

Мне искренне жаль армянский народ, но поддержать Пашиняна, который стремится в объятия в Путина — это уже слишком даже для демократических гурманов.

Пашинян — это российский Навальный, который необходим Кремлю для ложных посылов и подмены понятий, чтобы не допустить легитимации протеста и смены политического курса.

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Автор
Наталья ГулевскаяНаталья Гулевская
Место
Армения
Источник
Источник:opentown.org
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