То, что Армения является российским форпостом в Закавказье — это очевидный факт. Также очевидно, что решающим и определяющим критерием для претендента на власть в Армении является способность политика изобразить Кремлю свою исключительную преданность.

Вначале было непонятна цель этой, так называемой, революции, но первые интервью Пашиняна не оставляют и доли сомнения, что этот гибридный протест был нужен только для нескольких тезисов:

"Россия — важная, братская и дружественная для Армении страна, отношения с которой очень важны";

что он не хочет "учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история";

страна сохранит свое членство в ОДКБ, но, чтобы эта организация была более эффективной и предоставила более серьезные гарантии безопасности Армении и Нагорному Карабаху.

Новости Президенту такое даже в страшном сне не снилось

Ничего нового и ничего революционного нет в оппозиционной активности "бархатной революции", а если убрать стремление Пашиняна занять премьерское кресло, то и отличий от действующей власти найти будет практически невозможно. Армения с начала карабахского конфликта жила практически в авральном режиме без лишних волнений, консолидируясь на этой проблеме, и в ситуации обострения конфликта между Россией и Западом на Ближнем Востоке необходимо было выпустить политический пар недовольства и скопившихся проблем, чтобы в случае ухудшения ситуации в Сирии оппозиция к власти не переросла в антироссийскую.

Мне искренне жаль армянский народ, но поддержать Пашиняна, который стремится в объятия в Путина — это уже слишком даже для демократических гурманов.

Пашинян — это российский Навальный, который необходим Кремлю для ложных посылов и подмены понятий, чтобы не допустить легитимации протеста и смены политического курса.