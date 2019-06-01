Стрелял без разбора: в США чиновник зверски убил 12 человек. Все подробности

В США (штат Вирджиния) не менее 12 человек погибли в результате стрельбы в одном из муниципальных центров города Вирджиния-Бич. Сам нападавший также мертв.

Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы. Состояние некоторых – критическое, сообщает CNN. Отмечается, что к расследованию дела подключилось ФБР.

Стрельба произошла в здании, где находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.

В США устроили стрельбу Twitter Sotiri Dimpinoudis‏

Как рассказал начальник полиции Джеймс Червер, нападавший стрелял "без разбора". Его мотивы неизвестны.

Место, где произошла стрельба

"Нападавший, который был работником коммунальных служб, также мертв. В результате перестрелки один полицейский получил ранение", – заявил он.

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что стрелок оказался "недовольным" работником. Подозреваемый был опознан как 40-летний ДеВэйн Крэддок, он работал сертифицированным профессиональным инженером в Департаменте коммунальных услуг города, его телефон указан в качестве контактного лица для получения информации о местных дорожных проектах.

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Скриншот с видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Японии (город Кавасаки) утром 28 мая неизвестный мужчина с ножом напал на людей на остановке автобуса частной школы Caritas. Из 16 пострадавших 13 – девочки 6-7 лет (ученицы первого класса).

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