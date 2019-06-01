Стрелял без разбора: в США чиновник зверски убил 12 человек. Все подробности

В США (штат Вирджиния) не менее 12 человек погибли в результате стрельбы в одном из муниципальных центров города Вирджиния-Бич. Сам нападавший также мертв.
Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы. Состояние некоторых – критическое, сообщает CNN. Отмечается, что к расследованию дела подключилось ФБР.
Стрельба произошла в здании, где находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.
В США устроили стрельбу
Twitter Sotiri Dimpinoudis
Как рассказал начальник полиции Джеймс Червер, нападавший стрелял "без разбора". Его мотивы неизвестны.
Место, где произошла стрельба
"Нападавший, который был работником коммунальных служб, также мертв. В результате перестрелки один полицейский получил ранение", – заявил он.
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что стрелок оказался "недовольным" работником. Подозреваемый был опознан как 40-летний ДеВэйн Крэддок, он работал сертифицированным профессиональным инженером в Департаменте коммунальных услуг города, его телефон указан в качестве контактного лица для получения информации о местных дорожных проектах.
Twitter Sotiri Dimpinoudis
Скриншот с видео
Twitter Sotiri Dimpinoudis
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Японии (город Кавасаки) утром 28 мая неизвестный мужчина с ножом напал на людей на остановке автобуса частной школы Caritas. Из 16 пострадавших 13 – девочки 6-7 лет (ученицы первого класса).
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