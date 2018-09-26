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''Страшные игрушки'': смертоносное оружие Путина для Сирии показали в карикатуре

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко посвятил новую карикатуру решению России передать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Данным жестом Кремль решил отомстить Израилю, которого он считает виновным в сбитии российского транспортника Ил-20 над Средиземным морем.

На рисунке изображен президент России Владимир Путин, вручающий главе Сирии Башару Асаду смертоносное оружие, как изысканное блюдо. Карикатурой, осуждающей содействие названных политиков длительной кровопролитной войне, Петренко поделился на странице проекта kE? в Twitter.

"Еще больше страшных игрушек... Ппутин и Асад", — коротко подписал он свою работу. Примечательно и то, что на заднем плане карикатуры изображены контейнер от химического оружия, сбитый самолет и танк. Таким образом художник пытался показать суть жесткой и беспринципной войны в Сирии, в которой заинтересована Россия.

Новости
"Хватит не на одну войну": алчность и кровожадность России показали в карикатуре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко ярко обыграл в карикатуре военный провал России в Сирии — случайное сбитие ее самолета Ил-20 войсками Башара Асада, вину за которое Кремль возложил на Израиль. На рисунке изображено два персонажа, "зрада" и "перемога", которые играют в морской бой и вычисляют, какая страна поразила цель.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир ПутинБашар АсадАндрей Петренко
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Эти комплексы не только для Сирии. Скоро и бандеровцы похохочут.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Yavorskiy Sergey, Над вами весь мир хохочет, особенности после дырки в комическом корабле.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Карикатуры на передаваемые Украине катера 1991 года выпуска есть от этого рисовальщика?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Иваненко Виталий, 78% рассейскага флота выпуска до 1987 года.
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майский Вадим
майский Вадим
Молодец, хорошо рисует, но если уж взялся за тему передачи оружия, то начать надо было с Джавелинов. Хотя если бы он с них начал, то до С-300 уже бы не дашёл, "патриоты" ему руки вырвали, ну или пальцы переломали. Свобода и демократия на Украине со своей спецификой, пример Бузины это хорошо подтверждает.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
майский Вадим, Демокрыты блин, да вас, скотов, за репосты в сети садять, а блеете от удовольствия
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