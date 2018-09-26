''Страшные игрушки'': смертоносное оружие Путина для Сирии показали в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко посвятил новую карикатуру решению России передать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Данным жестом Кремль решил отомстить Израилю, которого он считает виновным в сбитии российского транспортника Ил-20 над Средиземным морем.

На рисунке изображен президент России Владимир Путин, вручающий главе Сирии Башару Асаду смертоносное оружие, как изысканное блюдо. Карикатурой, осуждающей содействие названных политиков длительной кровопролитной войне, Петренко поделился на странице проекта kE? в Twitter.

"Еще больше страшных игрушек... Ппутин и Асад", — коротко подписал он свою работу. Примечательно и то, что на заднем плане карикатуры изображены контейнер от химического оружия, сбитый самолет и танк. Таким образом художник пытался показать суть жесткой и беспринципной войны в Сирии, в которой заинтересована Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко ярко обыграл в карикатуре военный провал России в Сирии — случайное сбитие ее самолета Ил-20 войсками Башара Асада, вину за которое Кремль возложил на Израиль. На рисунке изображено два персонажа, "зрада" и "перемога", которые играют в морской бой и вычисляют, какая страна поразила цель.