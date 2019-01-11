''Страшно и удивительно!'' Призрак в музее напугал своим появлением. Видео

В Англии владелец музея усилил охрану после появления слухов о призраках в здании.

Исследователь паранормальных явлений Стив Вессон на камеру заснял необычное явление, которое происходило ночью в музее, сообщает Nottingham Post (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца новости).

На утро после съемки, эксперт по полтергейсту на видео заметил странные вещи. Один из экспонатов в Музее призраков в Ноттингеме, Англия, двигался сам по себе. На кадрах видно, как ручка старинного катафалка поднимается и опускается, но при этом рядом никого нет.

"Я просмотрел кадры с камеры и не ожидал этого увидеть. Ручка поднимается в воздух с огромной силой и падает обратно. Это было очень страшно и в то же время удивительно!" – рассказал Вессон.

Исследователь рассказал, что настройки камеры наутро оказались изменены и ролик получился в худшем качестве. Вессон также отметил, что в музее хранится множество предметов, связанных с паранормальными явлениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое видео из пустого офиса.