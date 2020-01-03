Страшнее бен Ладена: "Хезболла" пригрозила Трампу местью за Сулеймани

Лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла пригрозил отомстить США за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

Лидер ливанского движения пообещал "поднять знамя" Сулеймани "на всех площадях и полях сражений", передает РИА Новости.

"Мы те, кто остались после него. Поэтому мы продолжим его путь и будем работать днем и ночью для достижения его целей", – отметил он.

Насралла добавил, что Штатам не удастся добиться своих целей в регионе.

"Совершив это преступление, США не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке", – подчеркнул он.

Бывший посол Великобритании в Ливане Том Флетчер в The Guardian заявил , что убитый Сулеймани был влиятельнее основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

"Они на момент смерти растеряли свою власть. Его же (Сулеймани. – Ред.) влияние росло с момента вторжения США в Ирак", – акцентировал дипломат.

Касем Сулеймани

Также Флетчер добавил, что Иран "подстрекал Вашингтон, подстрекал Трампа". Он сравнил президентов США и Ирана, подчеркнув, что "в Тегеране на данный момент непредсказуемый лидер, но и в Вашингтоне такой же".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. В результате погиб генерал Касем Сулеймани.

Сенатор США Крис Мерфи заявил, что ликвидация генерала Касема Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Касема Сулеймани.

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства США Касема Сулеймани.

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