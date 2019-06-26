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Страны взбунтовались против России в ПАСЕ: обнародовано общее заявление

8.1тЧитать материал на украинском

В среду, 26 июня, делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы устроили демарш против возвращения России.

Соответствующее совместное заявление, озвученное в зале Ассамблеи, опубликовала в Facebook член украинской делегации вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В нем страны подчеркнули опасность такого выбора Европы и заявили, что должны проконсультироваться касательно дальнейшей работы в ПАСЕ.

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Страны взбунтовались против России в ПАСЕ: обнародовано общее заявление

Facebook Владимира Арьева

"Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией любых многочисленных требований Ассамблеи, противоречит основным ценностям Совета Европы и ее Устава.

Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе, вместо того, чтобы способствовать ее развитию.

Сегодня, мы, делегаты нашей нации, не имеем никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если ее больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессии.

Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, на защите которых должен стоять.

Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях.

Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она/он найдет путь для решения этой беспрецедентного кризиса доверия, который была создан на этой неделе", – сказано в документе.

Страны взбунтовались против России в ПАСЕ: обнародовано общее заявление

Facebook Владимира Арьева

Страны взбунтовались против России в ПАСЕ: обнародовано общее заявление

Facebook Владимира Арьева

Страны взбунтовались против России в ПАСЕ: обнародовано общее заявление

Facebook Георгия Канделаки

Геращенко также прокомментировала совместную акцию против возвращения России в ПАСЕ.

"Несколько десятков честных политиков из нескольких стран, для которых важны принципы. Демарш в ПАСЕ против возвращения российской делегациии. В своих выступлениях представители украинской, грузинской делегаций, стран Балтии называли вещи своими именами. Сладкие, приторные выступления европейцев "о диалоге" были лицемерны. Диалог, когда РФ никого не слышит, не освободила людей и территории, не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ", – подчеркнула она.

"Запомним эту дату. 26 июня 2019. Теперь все те, кто проголосовал за возвращение русских – соучастники их преступлений, нарушения прав человека в РФ. Мы уходим из ПАСЕ. И мы оставляем за собой полное право говорить европейцам о том, что они предали принципы существования СЕ", – написала вице-спикер.

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ПАСЕ
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе…" - Насколько я понимаю, речь идёт о России? В таком случае хотелось бы, во-первых, напомнить о том, что, как минимум, часть перечисленных в этом длинном списке "грехов" являются не установленными фактами, а предположениями. А во-вторых, сигнал, посланный ПАСЕ, на мой взгляд, очень даже правильный, причём, направлен он прежде всего в сторону не России, а Украины. Попробую объяснить в двух словах, что я имею ввиду. Третий рейх проводил политику планомерного государственного геноцида еврейского народа везде, куда простиралась власть национал-социалистов. Это факт, который установлен, признан всем цивилизованным миром и не подлежит сомнению и пересмотру. Но если, например, еврей Бляхер, возмущённый результатами голосования представителей ФРГ в ПАСЕ по возвращению России полномочий, начнёт кричать "фашисты!", "Холокост", то его быстро осадят, объяснив в жёсткой форме, что неприлично пытаться спекулировать на трагедии в своих личных корыстных целях. Украина, по моему мнению, занимается на международных площадках именно этим - буквально за всем, что ни случилось бы плохого в стране, от трещин на стёклах пешеходного моста в Киеве до манифестации у Филарета повторного рецидива раскольничества, моментально отыскивается "российский след" и звучат требования страшных кар в адрес русских. Европа терпела-терпела, а потом устала. Вот и результат. Печальный, но закономерный.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В ПАСЕ "опустили" Украину и еще шестерку подхрюкивающих США.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Несколько лимитрофов, находящихся на-подсосе у Амэрыкы, выполнили команду своих хозяев... Ветер в спину, перо в задницу! Тем более, шо скоро вернутся подхарщеваться...
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