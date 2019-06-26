Страны взбунтовались против России в ПАСЕ: обнародовано общее заявление

В среду, 26 июня, делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы устроили демарш против возвращения России.

Соответствующее совместное заявление, озвученное в зале Ассамблеи, опубликовала в Facebook член украинской делегации вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В нем страны подчеркнули опасность такого выбора Европы и заявили, что должны проконсультироваться касательно дальнейшей работы в ПАСЕ.

Facebook Владимира Арьева

"Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией любых многочисленных требований Ассамблеи, противоречит основным ценностям Совета Европы и ее Устава.

Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе, вместо того, чтобы способствовать ее развитию.

Сегодня, мы, делегаты нашей нации, не имеем никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если ее больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессии.

Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, на защите которых должен стоять.

Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях.

Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она/он найдет путь для решения этой беспрецедентного кризиса доверия, который была создан на этой неделе", – сказано в документе.

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Георгия Канделаки

Геращенко также прокомментировала совместную акцию против возвращения России в ПАСЕ.

"Несколько десятков честных политиков из нескольких стран, для которых важны принципы. Демарш в ПАСЕ против возвращения российской делегациии. В своих выступлениях представители украинской, грузинской делегаций, стран Балтии называли вещи своими именами. Сладкие, приторные выступления европейцев "о диалоге" были лицемерны. Диалог, когда РФ никого не слышит, не освободила людей и территории, не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ", – подчеркнула она.

"Запомним эту дату. 26 июня 2019. Теперь все те, кто проголосовал за возвращение русских – соучастники их преступлений, нарушения прав человека в РФ. Мы уходим из ПАСЕ. И мы оставляем за собой полное право говорить европейцам о том, что они предали принципы существования СЕ", – написала вице-спикер.

"Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона має стати".



Після рішення про повернення Росії до ПАРЄ, делегації України та ще шести країн зробили заяву pic.twitter.com/JQ2ILLk5KF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 26 июня 2019 г.

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