Страны НАТО – о "шевелении" у границ Беларуси: печальная и странная пропаганда Лукашенко
Утверждения Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, о том, что "иностранные державы" организуют наращивание войск на границе страны, в НАТО назвали безосновательными.
Об этом сообщило BBC. Лукашенко, одетый в военную форму, сообщил, что привел свои вооруженные силы в "повышенную боевую готовность".
Лукашенко заявил, что блок НАТО пытается разделить Беларусь и назначить нового президента в Минске.
По его словам, войска в Польше и Литве приведены в состояние готовности, поэтому Беларусь перемещает свои вооруженные силы к западной границе страны.
"Они раскачивают ситуацию внутри нашей страны, пытаясь свергнуть власти", – сказал Лукашенко.
Также он добавил, что приказал своим начальникам службы безопасности "принять самые жесткие меры для защиты территориальной целостности страны".
В НАТО отвергли это заявление, сообщив, что альянс "не представляет угрозы для Беларуси или любой другой страны и не проводит военных действий в регионе".
"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси с помощью совершенно безосновательных заявлений о мнимых внешних угрозах", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Представитель польского президента назвал предположение о том, что Польша планировала любую дестабилизацию возле белорусской границы, "пропагандой режима", что является "печальным и странным".
"Польша... не имеет такого намерения", – добавил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ со страной, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность.