Страны ЕС стягивают войска к границе с Россией: в чем дело

Литва и Польша стянут войска к границе с Калининградской областью России в районе Сувалкского коридора из-за военной угрозы со стороны Кремля.

Военнослужащие из двух стран объединятся в составе Восточной дивизии польской армии. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Польши Раймунд Анджейчак, передает Delfi.

Причиной подобных мероприятий стало опасение, что в случае военного конфликта Россия может захватить указанную территорию и лишить республики Прибалтики доступа к союзникам в НАТО.

Страны ЕС стягивают войска к границе с Россией ru.delfi.lt

Примечательно, что разведка Литвы за последние годы заметила активное наращивание Россией объемов вооружения в Сувалкском коридоре.

По словам Анджейчака, страны также обсудят совместное использование закупленных в США комплексов противоракетной обороны (ПВО) Patriot, как только они поступят в Польшу в 2022 году.

Сувалкский коридор — участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией.

Сувалкский коридор Baltnews

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латвия возвела 93-километровый забор с колючей проволокой высотой почти 3 метра на границе с Россией.

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