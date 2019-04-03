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Страны ЕС стягивают войска к границе с Россией: в чем дело

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Литва и Польша стянут войска к границе с Калининградской областью России в районе Сувалкского коридора из-за военной угрозы со стороны Кремля.

Военнослужащие из двух стран объединятся в составе Восточной дивизии польской армии. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Польши Раймунд Анджейчак, передает Delfi.

Причиной подобных мероприятий стало опасение, что в случае военного конфликта Россия может захватить указанную территорию и лишить республики Прибалтики доступа к союзникам в НАТО.

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Страны ЕС стягивают войска к границе с Россией

Страны ЕС стягивают войска к границе с Россией

ru.delfi.lt

Примечательно, что разведка Литвы за последние годы заметила активное наращивание Россией объемов вооружения в Сувалкском коридоре.

По словам Анджейчака, страны также обсудят совместное использование закупленных в США комплексов противоракетной обороны (ПВО) Patriot, как только они поступят в Польшу в 2022 году.

Сувалкский коридор — участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией.

Сувалкский коридор

Сувалкский коридор

Baltnews

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латвия возвела 93-километровый забор с колючей проволокой высотой почти 3 метра на границе с Россией.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Литва
Тег
НАТО
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
«Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Очень правильное решение, потому что от выжившего из ума пУтина можно ожидать все, что угодно. Тем более, когда кремлевский карлик сам себя загнал в угол, сделал нерукорожатным и таким, с которым водить дружбу западло. При пУтине Россия сделала колоссальный разворот на 180 градусов от политики демократа Ельцина и ликаидировала все завоевания демократии, лишив собственный народ элементарных правил и свобод, поэтому не зря особенно в последнее десятилетие неглупые соотечественники уезжают на ПМЖ в нормальные страны, а после 2014 года этот поток значительно возрос.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Маринов Михаил, явно с кастрюлей на башке ходишь.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Наколінахстоячі🐐💨😷уміють тільки голосно кукурікати🐓і рохкати🐖. Типу,вони так страшать😂. А насправді боягузи.
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