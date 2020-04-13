Страны ЕС смягчили карантин: что разрешили

В некоторых странах Европы пандемия коронавируса идет на спад, поэтому правительства начинают ослаблять карантинные меры, введенные примерно месяц назад.

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Первыми европейскими странами, которые пошли на снятие определенных ограничений, стали Австрия и Норвегия, а начиная уже с 13 апреля – Чехия и Дания. Кроме них, несмотря на большое количество инфицированных COVID-19 и смертей от него, некоторые ослабления для жителей сделали Испания и Италия, тогда как в Германии власти планируют принять решение уже в скором времени, сообщает Daily Mail.

В некоторых должны возобновить занятия в школах и даже позволят выезжать из страны при наличии уважительной причины. При этом отмечается, что в случае новой вспышки вируса ограничения могут ввести снова.

Правительство Чехии продлило действие чрезвычайного положения до 30 апреля censor.net.ua

Чехия продлила карантин, но ввела ослабления

Правительство Чехии продлило действие чрезвычайного положения до 30 апреля, однако ввело ряд ослаблений, в частности – новые исключения из правила обязательного ношения масок.

По словам министра здравоохранения страны Адама Войтеха, защитные маски можно не надевать водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства, водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине, детям до двух лет, людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.

С 9 апреля правительство разрешило возобновить работу велосипедным магазинам и мастерским по их ремонту, магазинам товаров для дома и садоводства, а также строительных материалов.

Еще власти планируют открыть больше магазинов в течение на следующей недели, однако пока не уточняют, какие именно.

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В Испании заработают промышленные предприятия

В Испании, где на сегодняшний день количество инфицированных COVID-19 превысило 166 тыс., с 13 апреля возобновили работу предприятий, не относящихся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

Правительство отмечает, что страна не находится на этапе сокращения мер по противодействию коронавируса. Это означает, что остаются закрытыми заводы, школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.

Для предприятий, которые восстанавливают работу, обнародован "протокол безопасности". В частности, маски обязательны для работников, работающих на расстоянии до двух метров друг от друга. Рекомендуют дезинфицировать предметы, например, очки и мобильные телефоны. Кроме этого, в общественном транспорте будет выдано 10 млн масок.

express.co.uk

Италия позволила открыть книжные магазины

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что магазины книг, канцелярских товаров и те, которые торгуют детской одеждой, могут открыться с 14 апреля.

Он отметил, что продолжит оценивать ежедневную тенденцию заражения COVID-19 и будет "действовать соответственно", если условия позволят это.

Пока в стране будут оставаться закрытыми заводы, несмотря на то, что представители промышленности просят правительство принять меры по недопущению экономической катастрофы.

Отметим, что Италия находится под общенациональным карантином с 9 марта, что дольше, чем любая другая европейская страна. Ограничение там будут продолжаться как минимум до 3 мая.

"Это трудное, но необходимое решение, за которое я беру на себя всю политическую ответственность", – сказал Конте.

twitter.com/ziaarsenico

Дания снова откроет школы и детские сады

Дания, одна из первых европейских стран, которую закрыли на карантин из-за коронавируса, с 15 апреля вновь откроет детские центры и школы для детей первого и пятого классов.

В то же время другие учебные заведения, а также детские центры, кафе, рестораны и спортзалы будут оставаться закрытыми.

Запрет на собрание более 10 человек останется по крайней мере до 10 мая, тогда как большие собрания будут запрещены до августа.

"Это, пожалуй, будет немного похоже на прогулку по канату. Если бы мы стояли неподвижно, то могли бы упасть, а если шагать слишком быстро, все может пойти не так. Поэтому мы должны делать все шаг за шагом, осторожно", – заявил премьер-министр Метте Фредериксен.

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Германия еще думает

Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель соберет местных чиновников в среду, 15 апреля, чтобы обсудить возможное ослабление карантина, которые предварительно должны закончиться 19 апреля.

Ранее канцлер заявила, что ослабление будет зависеть не только от статистических данных, но и от других критериев, учитывая возможности сферы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Ганноверской института вирусологии Томас Шульц заявил, что отмена карантинных мероприятий после снижения количества больных коронавирусом может спровоцировать новую волну эпидемии COVID-19.

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