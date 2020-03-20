Все страны Европейского союза решили приостановить программы по размещению мигрантов из-за пандемии коронавируса COVID-2019.

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Об отказе принимать беженцев сообщили представители Еврокомиссии, передает Deutsche Welle. Вместе с тем, информации о том, когда программы возобновят, пока не поступало.

Издание отмечает, что ранее на такой шаг пошли Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН.

Страны ЕС отказались от беженцев из-за пандемии коронавируса

Отметим, что Европа стала центром пандемии нового коронавируса, число сообщений о заболевших уже превышает пиковые данные Китая.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в 31 европейской стране по состоянию на 19 марта 82 869 человек инфицированы коронавирусом и 4089 умерли в результате болезни.

Эти цифры не учитывают, например, последние данные из Италии, где за сутки 19 марта умерли 427 человек (прирост 14,3%) и общее количество умерших достигло 3405. Кроме Италии, больше всего инфицированных в Испании и Франции.

В Китае коронавирусом заразились чуть больше 80 000 человек, из них 3,2 тысячи умерли и 70,4 тысячи выздоровели.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с тем в Украине коронавирусом заболели 26 человек: 15 – в Черновицкой, 2 – в Днепропетровской, 2 – в Киевской, 2 – в Житомирской, 1 – в Ивано-Франковской, 1 – в Донецкой областях и 3 – в Киеве.

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