Страны ЕС призвали провести новые выборы в Беларуси

Франция, Германия и Польша призвали провести в Беларуси новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами и в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сказано в заявлении министров иностранных дел стран, в котором также осуждается насилие в отношении участников протестов, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Призываем к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, без внешнего вмешательства", – отметили дипломаты.

Представители стран поддержали усилия ОБСЕ по установлению диалога между властями Беларуси и обществом, а также призвали освободить политзаключенных и начать сотрудничество в рамках Московского механизма организации.

Кроме того, главы МИД поприветствовали применение санкций, в том числе против незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Берлин, Варшава и Париж призвали Европейскую комиссию разработать план экономической поддержки Беларуси и ее граждан.

"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в заявлении.

Указанная программа предусматривает предоставление 1 миллиона евро на поддержку гражданского общества.

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