Страны ЕС призвали провести новые выборы в Беларуси
С заявлением о необходимости перевыборов в Беларуси выступили Франция, Германия и Польша
Министры иностранных дел стран призвали освободить политзаключенных
Также они поддержали введение санкций против белорусских чиновников
Франция, Германия и Польша призвали провести в Беларуси новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами и в присутствии наблюдателей ОБСЕ.
Об этом сказано в заявлении министров иностранных дел стран, в котором также осуждается насилие в отношении участников протестов, передает "Интерфакс-Украина".
"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Призываем к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, без внешнего вмешательства", – отметили дипломаты.
Представители стран поддержали усилия ОБСЕ по установлению диалога между властями Беларуси и обществом, а также призвали освободить политзаключенных и начать сотрудничество в рамках Московского механизма организации.
Кроме того, главы МИД поприветствовали применение санкций, в том числе против незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Берлин, Варшава и Париж призвали Европейскую комиссию разработать план экономической поддержки Беларуси и ее граждан.
"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в заявлении.
Указанная программа предусматривает предоставление 1 миллиона евро на поддержку гражданского общества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа в его стремлении избавиться от режима Александра Лукашенко.
Напомним, что 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" Лукашенко. После этого США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что церемония является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.