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3 июня • обновлено в 22:43
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Страны ЕС объединились для создания вакцины против COVID-19

1.1т
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Четыре европейские страны решили сформировать "альянс", чтобы наладить производство возможной вакцины от коронавируса на территории Европейского Союза.

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Речь идет о Нидерландах, Франции, Германии и Италии. Об этом, со ссылкой на европейские СМИ и нидерландский Минздрав, сообщает Swissinfo.

Отмечается, что на данный момент специалисты их этих стран "исследуют различные многообещающие инициативы и ведут обсуждение с фармацевтическими компаниями" относительно изобретения таких лекарств.

Четыре страны ЕС объединились для создания вакцины против COVID-19

Четыре страны ЕС объединились для создания вакцины против COVID-19

По данным Минздрава Нидерландов, цель "альянса за инклюзивную вакцину" – наладить производство такого препарата от коронавируса сперва на европейской территории.

Потом специалисты надеются обеспечить вакциной в достаточном количестве не только ЕС, но и страны с низким уровнем дохода, в частности, Африку.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист издания The Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о побочных эффектах.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Нидерланды
Тег
вирус
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