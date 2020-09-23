Страны ЕС массово заявляют о нелегитимности Лукашенко, Украина – думает

В Украине будут проводить дополнительные совещания и консультации для того, чтобы определить позицию относительно тайной "инаугурации" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 23 сентября, во время встречи в Ужгороде со своим зарубежным коллегой Петером Сийярто. По словам Кулебы, послов Украины в Беларуси не приглашали на тайную церемонию.

Глава МИД подчеркнул: Украина требует от Беларуси прозрачных и честных выборов.

"Никаких послов не приглашали. Чтобы вы понимали, что не пригласили даже посла Российской Федерации. Союзного государства, которое поддерживает Лукашенко. Вы знаете, что позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы еще будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию", – сказал Кулеба.

Отметим, выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа, их результаты – под вопросом и не признаны ЕС и Украиной.

Главы МИД многих стран уже заявили, что не признают "инаугурацию" Лукашенко. В частности, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что страна не считает Лукашенко президентом Беларуси даже после его "инаугурации". По его словам, Берлин хочет как можно скорее согласовать санкции Европейского Союза против Беларуси, передает Reuters.

Глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter заявил, что Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы управлять своей страной. "Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", – отметил Корчок.

Иван Корчок / Twitter

Представитель МИД Литвы Линас Линкявичус считает, что "инаугурация", которая прошла в Минске, является фарсом.

"Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее прежним. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", – написал он в Twitter.

Линас Линкявичус / Twitter

"Инаугурация" Лукашенко в качестве президента Беларуси нелегитимна и противоречит демократическим принципам, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам, чтобы народ Беларуси получил президента, которого он заслуживает", – сказал он

Представительница оппозиции Беларуси и главная конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео и заявила, что отныне будет считать его нелегитимним президентом.

"Это означает, что его приказы силовым структурам теперь нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, выбранным белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", – отметила Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси в среду, 23 сентября, состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.