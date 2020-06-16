Страны Балтии и Польша объединились перед угрозой второй волны COVID-19

Латвия, Литва, Эстония и Польша решили координировать свои действия на случай второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

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С таким заявлением представители стран выступили по итогам встречи в Вильнюсе 15 июня, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на BNS. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что если страны входили в кризис с единоличными решениями, то могут хотя бы выйти из него скоординировано.

"На своем примере мы показали, что можно и нужно больше координировать. Если мы зашли в кризис отдельно, в национальном смысле с единоличными решениями, то хотя бы выйти из него мы можем скоординировано", – сказал глава МИД.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Латвии Эдгара Ринкевичса, первая волна вскрыла необходимость сотрудничества. "Сейчас мы уже понимаем, что требовалась большая координация, особенно при принятии решений о закрытии границ, репатриации, граждане, застрявшие по всей Европе и за ее пределами это то, чего бы мы хотели избежать, в случае прихода второй волны", – сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал не спешить с открытием границ, несмотря на то, что ситуация в Европе более-менее под контролем.

"Месяц назад эпицентр коронавируса был в Европе, это изменилось, но мы должны быть очень острожными при возобновлении передвижения людей внутри Шенгена, и должны всегда быть готовы к негативному сценарию", – подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Польши Яцек Чапутович обратил внимание, что статистика по COVID-19 в Польше и в Балтийских странах значительно лучше, чем в других государствах Европы.

"Это демонстрирует, что наши правительства сработали эффективно и приняли правильные решения", – сказал он, добавив, что "ни одна страна в одиночку не в силах справиться с вирусом".

Как сообщал OBOZREVATEL, почти все страны Евросоюза прошли пик первой волны коронавируса. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, благодаря ограничительным мерам удалось снизить уровень заболеваемости на 80 процентов по сравнению пиком пандемии.