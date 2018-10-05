Согласитесь, на фоне всяких мировых катаклизмов таинственное исчезновение Мэнь Хунвея, директора Интерпола, того самого, к услугам которого спецслужбы стран мира прибегают, чтобы объявить в розыск своих преступников, не сильно впечатляет. Как я цинично пошутил в предыдущем посте, - ну, сбежал мужик от жены, которая развод ему не даёт, и решил раствориться на родине среди других миллионов китайцев, которых примитивные европейцы считают похожими друг на друга.

Бывает...

И с конца сентября жена этого директора, уехавшего в родной Китай по служебным делам, не может до него дозвониться, и французская полиция вынуждена была начать расследование, поскольку именно во Франции, в Лионе, находится штаб-квартира того самого Интерпола, который теперь считается временно осиротевшим.

Вот что мне здесь кажется важным и чрезвычайно интересным.

С тех недавних пор, как скандал с Настей-рыбкой, обеспечивавшей нежный досуг на яхте двум российским VIP-персонам, обнаружил тотальное непонимание этими персонами того обидного факта, что они живут в цифровую эпоху, когда все записывается и везде остаются несмываемые даже средством от мытья унитазов следы.

Это грустное обстоятельство стало ещё более очевидным после череды унизительных для великороссийской державности проколов, допущенных в зарубежных командировках нашими ГРУшниками или теперь по-новому –ГУшниками (согласитесь, звучит не слишком благозвучно для русского языка). Везде-то они засветились, повсюду пооставляли следы, а все потому, что учили их по всей видимости в своих ГУшных училищах, как утверждает моя злая жена, пузатые генералы доцифровой эпохи.

И вот теперь главный вопрос, сумеет ли исчезнувший VIP-китаец Мэнь использовать полученные им в Интерполе навыки, чтобы раствориться в цифровом пространстве буквально бесследно, как бы сделав во времени прыжок назад (а может, вперёд ), оказавшись снова в аналоговом времени, где все можно и ничего не докажешь...

Но все эти домыслы окажутся уместными только в том случае, если с уважаемым Мэнь Хунвеем не случилось никакого китайского хорора, и он жив-здоров и скоро вернётся к жене и исполнению своих важных обязанностей, хоть в "цифре", хоть в чем...