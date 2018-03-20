Странно, что Скрипаль жив: создатель "Новичка" приоткрыл тайну

Один из создателей отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что экс-шпиона Сергея Скрипаля отравили вовсе не этим ядом, иначе он был бы уже мертв.

По его словам, "такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима", передает "РИА Новости".

"Пока все живы. Значит, либо это вовсе не система "Новичок", либо она была плохо "сварена", халтурно применена", - утверждает он.

При этом он настаивает, что яд могли создать и в других местах.

"Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях. Но точную рецептуру воспроизвести вряд-ли кто-то сможет", - заявил Ринк.

По его словам, формулы были рассекречены еще в 1990-х годах.

Как сообщал "Обозреватель", специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", раскрыл ранее неизвестную информацию, доказывающую русское происхождение яда.