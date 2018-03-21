"Странная причуда": в CNN объяснили теплые отношения Путина и Трампа

Президенту США Дональду Трампу все равно, как союзники США и его команда расценивают его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подытоживая последствия и смысл телефонного разговора лидеров стран, можно говорить о том, что Трамп продолжает считать заявления о вмешательстве России в американские выборы, “мистификацией, призванной аннулировать его ударную победу”, сообщает CNN.

“Путин находится в одной из групп автократов и сильных сторонников глобального уровня, которыми, по-видимому, восхищается Трамп - и это странная причуда американского президента”, - поясняют американские журналисты.

Также, по словам экспертов, у Трампа также есть непоколебимое убеждение - он может “разрядить” опасное противостояние с Москвой, поддерживая хорошие отношения с Путиным. "Президент еще раз подтвердил, что для нас важно вести диалог с Россией, чтобы мы могли сосредоточиться на некоторых областях общих интересов", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Глава Пентагона Джим Маттис недавно заявлял, что США "всегда были готовы сотрудничать с Россией, где это возможно", но Москва "решила стать стратегическим конкурентом в последнее время, начиная с того, что произошло в Великобритании, и заканчивая тем, что мы видели в Украине".

В CNN отмечают, что такая риторика характерна для большей части администрации Трампа и европейских союзников Америки, но ее редко услышишь из уст президента. И это - “упущение, которое ослабляет влияние политики Запада на Россию”.

Как ранее писал “Обозреватель”, в Washington Post также рассказали о подробностях разговора Путина и Трампа. Журналисты узнали, что Трамп ослушался предупреждений своих советников по вопросам национальной безопасности, которые рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.