"Странная дружба": в США подметили нюанс в отношениях Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп испытывает особенную привязанность к главе РФ Владимиру Путину или же ему импонируют идеологические взгляды хозяина Кремля.

Такую дружбу можно назвать "странной", заявил в интервью "Апострофу" американский специалист по международным отношениям Чарльз Купчан, который работал специальным помощником 44-го президента США Барака Обамы и старшим директором по европейским делам в Совете национальной безопасности в Белом доме.

По его словам, даже при таких обстоятельствах со стороны Вашингтона нет никаких признаков, что есть возможность отмены санкций.

"Очень сложно сказать, что выйдет из отношений Трампа с Путиным. Пока что из этого ничего не вышло, Путин даже не признал вмешательство в западные выборы. Сферы общих интересов прежде всего касаются Сирии, где теперь бои, кажется, подходят к своему завершению. Соединенные Штаты и Россия должны быть в состоянии работать вместе над моделированием политического договора и, возможно, ограничением иранского влияния", - отметил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США могут ввести санкции связанные со строительством газопровода "Северный поток-2" в течении нескольких недель. У Штатов есть пакет документов против участвующих и финансирующих проект компаний, который может быть использован, чтобы попытаться остановить завершение строительства газопровода.