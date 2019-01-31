Страна-сосед резко выступила против Путина из-за Украины

В Латвии на три месяца ввели запрет трансляции путинского телеканала "Россия РТР" из-за антиукраинской пропаганды.
Такое решение в четверг, 30 января, принял Национальный совет по электронным медиа, сообщает LETA. Виновниками назвали топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"Совет обнаружил нарушения – разжигание ненависти и призыв к военным действиям в программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", – сказано в сообщении.
Жириновский и Соловьев
Радио Свобода
Латвийские медиа зафиксировали регулярные оскорбления в сторону украинцев. Так, Соловьев не раз выступал с призывом захватить соседние земли, а жителей Украины называл б*ндеровцами и нацистами. Жириновский же, в свою очередь, пропагандировал войну и покушался на территориальную целостность Украины.
"Понятно, что кремлевская пропагандистская машина не остановится после этого ограничения. Нам нужно попросить об особом регулировании для стран Балтии, и мы должны защитить наш народ от информационных атак Путина", – подчеркнул заместитель главы НСЭМ Ивар Аболиньш.
Российская пропаганда
Цензор.НЕТ
По словам руководства латвийских медиа, Россия должна понять, что Латвия будет действовать со всей строгостью вне зависимости от того, в адрес какой страны были направлены подстрекательства и оскорбления. В НСЭМ инициировали также обращение к Европейской комиссии с просьбой отреагировать на нарушения Москвы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соловьев выступил с циничным заявлением, в котором заявил, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору.
Также он пригрозил Украине аннексией новых территорий под предлогом того, что Россия "услышала еще не всех русских".
Топ-пропагандист Кремля также заявил, что революция в Венесуэле развязывает руки России в Украине, и страна-агрессор якобы может пойти даже на масштабное вооруженное вторжение.
По словам Соловьева, Россия рассматривает возможность проведения в Украине "денацизации" и захвата ее территорий.
С пропагандистскими угрозами выступил и Жириновский. Так, он заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их с цветами.
Политик забредил о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.
Жириновский также заявил, что вся Украина должна через референдум войти в состав России, так как является искусственным образованием.
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