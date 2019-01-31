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/Новости мира

Страна-сосед резко выступила против Путина из-за Украины

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В Латвии на три месяца ввели запрет трансляции путинского телеканала "Россия РТР" из-за антиукраинской пропаганды.

Такое решение в четверг, 30 января, принял Национальный совет по электронным медиа, сообщает LETA. Виновниками назвали топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Совет обнаружил нарушения – разжигание ненависти и призыв к военным действиям в программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", – сказано в сообщении.

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Жириновский и Соловьев

Жириновский и Соловьев

Радио Свобода

Латвийские медиа зафиксировали регулярные оскорбления в сторону украинцев. Так, Соловьев не раз выступал с призывом захватить соседние земли, а жителей Украины называл б*ндеровцами и нацистами. Жириновский же, в свою очередь, пропагандировал войну и покушался на территориальную целостность Украины.

"Понятно, что кремлевская пропагандистская машина не остановится после этого ограничения. Нам нужно попросить об особом регулировании для стран Балтии, и мы должны защитить наш народ от информационных атак Путина", – подчеркнул заместитель главы НСЭМ Ивар Аболиньш.

Российская пропаганда

Российская пропаганда

Цензор.НЕТ

По словам руководства латвийских медиа, Россия должна понять, что Латвия будет действовать со всей строгостью вне зависимости от того, в адрес какой страны были направлены подстрекательства и оскорбления. В НСЭМ инициировали также обращение к Европейской комиссии с просьбой отреагировать на нарушения Москвы.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир СоловьевВладимир Жириновский
Место
Латвия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Все эти страны в своё время бежали от "совка" ! И что ? Как только появляется иная точка зрения . Они сами погружаются в этот самый "совок" . Скоро глушилки "вражеских голосов" устанавливать начнут.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Латвия - это серьёзно! Теперь Путин просто обязан испугаться! :-)
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минин евген
минин евген
ща немытое кацапье возмущаться начнет: как же так, как посмели практически святой канал не ретранслировать.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, девочка! ты это серьезно? латвия никому не интересна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Игорь Анатольевич, он не знает что такое цифровое или спутниковое телевидение
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