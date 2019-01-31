Страна-сосед резко выступила против Путина из-за Украины

В Латвии на три месяца ввели запрет трансляции путинского телеканала "Россия РТР" из-за антиукраинской пропаганды.

Такое решение в четверг, 30 января, принял Национальный совет по электронным медиа, сообщает LETA. Виновниками назвали топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Совет обнаружил нарушения – разжигание ненависти и призыв к военным действиям в программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", – сказано в сообщении.

Жириновский и Соловьев Радио Свобода

Латвийские медиа зафиксировали регулярные оскорбления в сторону украинцев. Так, Соловьев не раз выступал с призывом захватить соседние земли, а жителей Украины называл б*ндеровцами и нацистами. Жириновский же, в свою очередь, пропагандировал войну и покушался на территориальную целостность Украины.

"Понятно, что кремлевская пропагандистская машина не остановится после этого ограничения. Нам нужно попросить об особом регулировании для стран Балтии, и мы должны защитить наш народ от информационных атак Путина", – подчеркнул заместитель главы НСЭМ Ивар Аболиньш.

Российская пропаганда Цензор.НЕТ

По словам руководства латвийских медиа, Россия должна понять, что Латвия будет действовать со всей строгостью вне зависимости от того, в адрес какой страны были направлены подстрекательства и оскорбления. В НСЭМ инициировали также обращение к Европейской комиссии с просьбой отреагировать на нарушения Москвы.

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