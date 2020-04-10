Страна с самым жестким карантином в мире заявила о прогрессе с коронавирусом

В Новой Зеландии после объявления чрезвычайного положения в стране 25 марта, резко снизилось количество заболеваний коронавирусом.

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Как пишет Daily Mail, 19 марта страна закрыла границы для иностранцев, а спустя два дня премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о всеобщей мобилизации.

Политик выразила опасения ввиду возможного повторения сценария Италии и Испании, из-за чего 23 марта новозеландцам было дано 48 часов на подготовку к строгой изоляции.

Чрезвычайное положение было введено 25 марта, после того, как в стране подтвердили 205 случаев заболевания COVID-19.

Данный режим был введен на четыре недели, и показал свою эффективность. Число заболеваний начало уменьшаться уже на 4 день жесткого карантина.

По мнению Ардерн, Новая Зеландия "выигрывает борьбу с коронавирусом".

"Перед лицом самой большой угрозы здоровью человека, которую мы видели за столетие, новозеландцы спокойно и коллективно внедрили общенациональную оборону. Вы разрываете цепь передачи. И вы сделали это друг для друга, – сказала премьер-министр.

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Она также заявила, что правительство страны в скором времени должно принять решение о том, следует ли продлить или ослабить ограничения, срок действия которых истекает в полночь 22 апреля.

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин – 1,3 миллиардам человек приказали остаться дома, чтобы остановить вспышку коронавируса.