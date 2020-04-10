Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Страна с самым жестким карантином в мире заявила о прогрессе с коронавирусом

7.4т
Читать материал на украинском

В Новой Зеландии после объявления чрезвычайного положения в стране 25 марта, резко снизилось количество заболеваний коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Daily Mail, 19 марта страна закрыла границы для иностранцев, а спустя два дня премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о всеобщей мобилизации.

Политик выразила опасения ввиду возможного повторения сценария Италии и Испании, из-за чего 23 марта новозеландцам было дано 48 часов на подготовку к строгой изоляции.

Чрезвычайное положение было введено 25 марта, после того, как в стране подтвердили 205 случаев заболевания COVID-19.

Страна с самым жестким карантином в мире заявила о прогрессе с коронавирусом

Данный режим был введен на четыре недели, и показал свою эффективность. Число заболеваний начало уменьшаться уже на 4 день жесткого карантина.

Страна с самым жестким карантином в мире заявила о прогрессе с коронавирусом
Страна с самым жестким карантином в мире заявила о прогрессе с коронавирусом

По мнению Ардерн, Новая Зеландия "выигрывает борьбу с коронавирусом".

"Перед лицом самой большой угрозы здоровью человека, которую мы видели за столетие, новозеландцы спокойно и коллективно внедрили общенациональную оборону. Вы разрываете цепь передачи. И вы сделали это друг для друга, – сказала премьер-министр.

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Она также заявила, что правительство страны в скором времени должно принять решение о том, следует ли продлить или ослабить ограничения, срок действия которых истекает в полночь 22 апреля.

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Карантин в Новой Зеландии

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин – 1,3 миллиардам человек приказали остаться дома, чтобы остановить вспышку коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Новая Зеландия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
13
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Враньё, количество заболевших не может уменьшиться на 4-й день, когда у вируса инкубационный период 2 недели.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги