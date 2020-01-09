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9 января • обновлено в 13:15
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Страна ЕС вывела из Ирака своих солдат

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Латвия решила вывести с территории Ирака всех своих шестерых солдат, которые служили в этой стране.

Военнослужащих передислоцировали в соседний Кувейт. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс в своем Twitter.

По его словам, соответствующее решение было принято из соображений безопасности. При этом чиновник подчеркнул, что о возвращении солдат на родину пока не говорится.

Латвия вывела из Ирака шестерых своих солдат

Латвия вывела из Ирака шестерых своих солдат

Известия

Сколько времени латвийские военнослужащие проведут в Кувейте – тоже неизвестно.

"Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать возглавляемую ими коалицию. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, то вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью", – подытожил Пабрикс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Тема
Восток
Место
Латвия
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всех шестерых вывела моя Латвия! Всё свои войска! Страна ЕС!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Извини Крис, но это на самом деле очень смешно читается, особенно после заголовка)
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