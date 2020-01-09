Страна ЕС вывела из Ирака своих солдат

Латвия решила вывести с территории Ирака всех своих шестерых солдат, которые служили в этой стране.

Военнослужащих передислоцировали в соседний Кувейт. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс в своем Twitter.

По его словам, соответствующее решение было принято из соображений безопасности. При этом чиновник подчеркнул, что о возвращении солдат на родину пока не говорится.

Латвия вывела из Ирака шестерых своих солдат Известия

Сколько времени латвийские военнослужащие проведут в Кувейте – тоже неизвестно.

"Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать возглавляемую ими коалицию. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, то вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью", – подытожил Пабрикс.

Tā kā apmācības process ir pārtraukts un pēc konsultācijām ar tuvākajiem koalīcijas partneriem, pieņēmām lēmumu pārvietot Irakas misijas latviešu karavīrus kopā ar daļu Dānijas kontingenta karavīriem uz Kuveitu. Kad apstākļi Irakā uzlabosies, turpināsim kopīgo misiju. — Artis Pabriks (@Pabriks) 8 января 2020 г.

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