Страна ЕС вывела из Ирака своих солдат

Латвия решила вывести с территории Ирака всех своих шестерых солдат, которые служили в этой стране.
Военнослужащих передислоцировали в соседний Кувейт. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс в своем Twitter.
По его словам, соответствующее решение было принято из соображений безопасности. При этом чиновник подчеркнул, что о возвращении солдат на родину пока не говорится.
Латвия вывела из Ирака шестерых своих солдат
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Сколько времени латвийские военнослужащие проведут в Кувейте – тоже неизвестно.
"Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать возглавляемую ими коалицию. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, то вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью", – подытожил Пабрикс.
Tā kā apmācības process ir pārtraukts un pēc konsultācijām ar tuvākajiem koalīcijas partneriem, pieņēmām lēmumu pārvietot Irakas misijas latviešu karavīrus kopā ar daļu Dānijas kontingenta karavīriem uz Kuveitu. Kad apstākļi Irakā uzlabosies, turpināsim kopīgo misiju.— Artis Pabriks (@Pabriks) 8 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сирия же является соседкой Ирака.
Приказ отдал президент США Дональд Трамп. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Спустя несколько дней Иран принял жесткое решение по ядерному оружию – отказаться от ограничений в ядерных разработках. Такой поворот вызвал жесткую реакцию со стороны США.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
7 января президент РФ Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом.
В Сирии американские военные покинули две базы, что находились на северо-востоке страны, и направились в сторону Ирака.
После ракетного удара по военным базам США в Ираке Вашингтон запретил все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, а также над водами Персидского и Оманского заливов.
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