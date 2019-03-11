|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Страна ЕС внезапно решила отобрать у России территории: в чем дело

1.3тЧитать материал на украинском

В Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

О территориальной принадлежности земель заговорили в Консервативной партии (EKRE), передает "Sputnik. Эстония".

"Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их силой нам, естественно, не удастся. Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения конституции", — заявил заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас.

Новости
"Оккупированы Россией": в Японии сделали жесткое заявление о Курилах

Ивангород

Ивангород

Sputnik. Эстония

Он также добавил, что "заключенный в 2014 году российско-эстонский договор о границе закрепляет оккупированную эстонскую территорию за Россией". Пыллуаас предложил два пути – вернуть город Эстонии или заплатить за использование этой территории.

В российской Госдуме прокомментировали заявления Таллина. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов сказал в ответ, что территориальные претензии невозможны, передает "Газета.ру".

"Думаю, что это вопрос, связанный с некоторой предвыборной риторикой, которая, как правило, проходит под более острым углом. Юридически невозможно предъявить претензии Москве за то, что Ивангород входил и входит в состав России", – высказался он.

Ивангород

Ивангород

okultureno.ru

В Госдуме считают заявление о принадлежности Ивангорода провокационным выпадом.

"В данном случае нужно идти не по пути каких-то жестких ответных санкций, а наоборот – официальным представителям сообщить о том, что подобного рода эксцентричные крики играют негативную роль в отношениях между двумя странами. Это позиция абсолютно маргинального меньшинства", – добавил Милонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Финляндии потребовали у России вернуть территории, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Эстония
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Д Алексей
Д Алексей
В чем проблема ватаны, проведите референдум и все ))) или это не референдумная тема как кисель головного мозга говорил ? Вот прям как в Крыму, только зеленые человеки будут из НАТО
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
когда в статье прочитал истония то уже не смог удержаться от смеха)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения