Страна ЕС внезапно решила отобрать у России территории: в чем дело

В Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

О территориальной принадлежности земель заговорили в Консервативной партии (EKRE), передает "Sputnik. Эстония".

"Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их силой нам, естественно, не удастся. Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения конституции", — заявил заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас.

Ивангород Sputnik. Эстония

Он также добавил, что "заключенный в 2014 году российско-эстонский договор о границе закрепляет оккупированную эстонскую территорию за Россией". Пыллуаас предложил два пути – вернуть город Эстонии или заплатить за использование этой территории.

В российской Госдуме прокомментировали заявления Таллина. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов сказал в ответ, что территориальные претензии невозможны, передает "Газета.ру".

"Думаю, что это вопрос, связанный с некоторой предвыборной риторикой, которая, как правило, проходит под более острым углом. Юридически невозможно предъявить претензии Москве за то, что Ивангород входил и входит в состав России", – высказался он.

Ивангород okultureno.ru

В Госдуме считают заявление о принадлежности Ивангорода провокационным выпадом.

"В данном случае нужно идти не по пути каких-то жестких ответных санкций, а наоборот – официальным представителям сообщить о том, что подобного рода эксцентричные крики играют негативную роль в отношениях между двумя странами. Это позиция абсолютно маргинального меньшинства", – добавил Милонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Финляндии потребовали у России вернуть территории, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

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