Страна ЕС потребовала от России вернуть свою землю и обвинила в аннексии

Глава парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть захваченные территории государства.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook Пыллуааса. Он подчеркнул, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин требует признания Москвой границ Эстонии.

Границы республики были утверждены в рамках Тартуского мирного договора, который сейчас Россия называет недействительным.

"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", – заявил Пыллуаас.

Эстония потребовала от России вернуть земли tsargrad.tv

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", – добавил он.

Речь идет о части Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорском крае.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Истинные финны" предложила Финляндии официально потребовать у России вернуть территории, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

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