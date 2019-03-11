Страна ЕС отгородилась от России забором: что произошло

Латвия возвела 93-километровый забор с колючей проволокой высотой почти 3 метра на границе с Россией.

Об окончании работ сообщают местные СМИ со ссылкой на Государственную службу пограничной охраны республики. На ограждение Латвия потратила 21 млн евро.

"До 31 декабря 2018 года обустроена пограничная полоса длиной 207 км и построены изначально запланированные 93 км забора. Обустройство пограничной полосы планируется завершить в 2020 году", – пояснили пограничники.

Новости Еще одна страна решила отгородиться от России забором

rubaltic.ru

Отмечается, что по задумке к завершению работ длина забора должна составлять 282,6 км. Проект предусматривает также установку видеокамер и датчиков движения.

Решение об укреплении границы Латвия приняла в 2015 году для защиты от нелегальных мигрантов. Как показали результаты анализа на участках, где уже возведен новый забор, существенно снизилось количество нарушений.

Помимо забора на границе с Россией, в Латвии решили отгородиться также и от Беларуси. По данным Госпогранохраны, до 2021 года будут обустроены 173 км границы с Беларусью, в том числе 135 км из них займет заграждение.

emigranto.ru

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