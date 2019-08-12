Страна ЕС осадила Москву: в чем суть скандала

Эстония отказалась от участия в московской конференции об электронных выборах по приглашению ЦИК России и ее главы Эллы Памфиловой.

Об этом, ссылаясь на ERR, пишет "Европейская правда". Отмечается, что приглашение россияне направили на имя главы Республиканской избирательной комиссии Меэлиса Ээрика, однако оно было отвергнуто.

"Учитывая ваш богатый электоральный опыт, буду благодарна, если вы примете приглашение участвовать в ознакомительной программе и представите доклад по тематике, близкой к проблемам инноваций, которые будут подняты на конференции", – написала Памфилова.

Россия и ЕС deita.ru

Однако в ответ на это приглашение с эстонской стороны было направлено отказ. Причины, по которым оно не было принято, не называются.

Отметим, что Международная научно-практическая конференция "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" пройдет в Москве с 6 по 8 сентября. На нее приглашены руководители и эксперты национальных органов организаторов выборов 33 стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки и ряда международных профильных организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Эстонии отказались признавать паспорта России, которые выдавали жителям временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Посольство России в Таллине отреагировало на заявление эстонского МИД относительно непризнания российских паспортов на Донбассе. Дипломаты выразили сожаление и заявили, что Эстония должна влиять на Киев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!