Страна-друг Украины возглавила ОБСЕ: Донбасс в приоритете

С 1 января 2020 года председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству взяла на себя Албания.

Делегация страны сразу же заявила, что конфликт на Донбассе будет одним из приоритетных, передает сайт ОБСЕ.

Так, премьер-министр Албании и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама заверил, что урегулирование конфликтов и их предотвращения будут важнейшим для страны во время председательства.

ОБСЕ Иллюстрация

При этом отмечено, что война на Донбассе остается наиболее актуальной проблемой безопасности в Европе.

Албания займет место Словакии, которая председательствовала в 2019 году.

С марта 2014 года в Украине действует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Основанием для ее работы стало обращение Украины и принятие общего решения всех стран-участниц ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор по результатам 26-го заседания Совета министров в Братиславе заявил, что Россия блокирует попытки государств-участниц сделать заявление Совета министров ОБСЕ относительно агрессии против Украины.

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