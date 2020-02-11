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11 февраля • обновлено в 17:14
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"Страна для поляков!" В Польше толпа зверски избила украинцев

17т
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В польском городе Торунь семеро мужчин напали и избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.

Инцидент произошел в минувшие выходные якобы "на национальной почве". Об этом сообщает местное издание Polsat News.

В частности, иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. В результате они получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. При этом по неофициальным данным утверждается, что у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

В Польше семь мужчин избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси

В Польше семь мужчин избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е**ть украинцев!", хотя гражданами Украины были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

Нападавшие

Нападавшие

Скриншот

"Разыскиваются мужчины, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в Торунском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве", – подчеркнули в полиции.

Нападавшие

Нападавшие

polsatnews.pl

Также отмечается, что изображение преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам представителя полиции Торунь Войцеха Хростовського, теперь офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия.

Нападавшие

Нападавшие

Скриншот

На инцидент отреагировал и президент города Михал Залески, заявив, что избиение иностранцев – это акт бандитизма и ненавистнического поведения, которому не может быть места.

"Я решительно осуждаю такое поведение! Надеюсь, что полиция быстро установит виновных, а суд накажет их, что послужит уроком для других. Нулевая толерантность к бандитам!" – написал он на своей странице в Facebook.

Нападавшие

Нападавшие

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе полиция Италии задержала 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который до смерти избил 47-летнего украинского коллегу во время спора о советском диктаторе Иосифе Сталине.

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Автор
Марта Рок
Тема
Криминал
Место
Польша
Теги
Драка криминал наши в Польше избили украинца
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
"Страна для поляков", унитазы для хaхлoв, всё правильно.
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2
0
zhukov vanya
zhukov vanya
Почему тролли такие тупые,украинцев заметили ,а своих в упор не видят. Хотя на русских им наплевать. За посты про русских им денег не платят.
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Братская любовь соседнего народа проявляется во всей своей красе . Тем более учитывая совместное историческое прошлое и совместную боротьбу против общего врага .
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